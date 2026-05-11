Campermarkt stort in: eigenaren dumpen busjes door hogere belasting

Waar campers een paar jaar geleden nog sneller verkocht werden dan verse croissantjes op zaterdagochtend bij de bakker, lijkt de stemming in 2026 compleet omgeslagen. Dat heeft alles te maken met de wegenbelasting voor campers die sinds 1 januari is verdubbeld.



Even terug naar de coronajaren. Vakantie vieren in eigen bubbel was de trend en dus kochten Nederlanders massaal een camper. In de jaren na covid bleven caravans en campers populair, met record na record op het gebied van verkopen.

Daar lijkt nu een einde aan te komen. De nieuwe belastingregels gooien namelijk flink roet in het eten. Afhankelijk van het formaat van de camper lopen de extra kosten op tot zo’n 1.000 à 1.200 euro per jaar. Dat is geen klein bedrag voor iets dat je hooguit een paar keer per jaar gebruikt. Het effect laat zich raden. De vraag naar campers zakt in, terwijl het aanbod juist explodeert.

Aanbod schiet door het dak

Volgens cijfers uit de markt is het aantal tweedehands campers dat te koop staat met maar liefst 300 procent gestegen, daarover bericht het AD . Van zo’n 500 advertenties per dag naar ongeveer 1.500. Iemand nog een camper kopen?

De verkoop van gebruikte campers ligt dit jaar bovendien lager dan vorig jaar. Tot en met april is er sprake van een daling van ongeveer 7 procent. Succes, iedereen die snel van zijn of haar camper af wil.

Er zit wel een contrast in de cijfers. Waar de tweedehandsmarkt het zwaar heeft, blijven nieuwe campers redelijk overeind. Sterker nog, daar is zelfs een lichte stijging zichtbaar.

De verklaring is vrij logisch. Wie een splinternieuwe camper van tienduizenden euro’s kan betalen, ligt waarschijnlijk minder wakker van een paar tientjes extra per maand aan belasting. De mensen die geraakt worden door de belastingverhoging hebben voornamelijk een compacte, goedkopere, oudere camper.

Schorsen als tussenoplossing

Voor wie zijn camper nog niet wil verkopen, is er een alternatief in de vorm van schorsen. Daarmee betaal je geen wegenbelasting zolang je er niet mee rijdt. Het nadeel van schorsen is dat je tripjes beter moet plannen, spontaan de camper pakken is er niet bij.

Het aantal geschorste campers ligt inmiddels op ruim 55.000, goed voor meer dan een kwart van het totale camperbestand in Nederland. Dat geeft wel aan hoe groot de impact van de nieuwe regels is.