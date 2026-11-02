Campereigenaren opgelet! Zo bespaar je bijna 900 euro op je camper deze winter

Het is weer zo ver: de dagen worden korter, de temperaturen gaan naar beneden en iedereen komt weer in de winterdepressie. Dat betekent voor een hoop camperaars in ieder geval dat hun geliefde huis op wielen weer op vakantie mag naar de winterstalling. Er is alleen één klein probleempje: ook als je camper maandenlang geen meter rijdt, kijkt de Belastingdienst vrolijk mee. En dat is sinds dit jaar een stuk vervelender geworden.

200 euro per maand

Het Nederlandse voertuigenpark dat een lekker winterslaapje doet is aardig groot. Zo zijn er ruim 183.000 campers op personenkenteken en 30.000 op bedrijfskenteken. Daarnaast zijn er ook nog enorm veel hobby-auto's, cabrio's en motoren, maar die zijn voor dit artikel niet van toepassing.

Ben jij in het bezit van een camper? Dan heb jij vast meegekregen dat de wegenbelasting voor campers sinds 1 januari 2026 flink wat hoger is geworden. Sterker nog, deze is verdubbeld en heeft ervoor gezorgd dat de hele campermarkt in elkaar zakte. Een diesel camper die zo'n 3.000 kilo weegt kost in Gelderland ondertussen 578 euro per kwartaal. Dat is dus ruim 190 euro per kwartaal... Dat is een hoop geld. Al helemaal wanneer jouw camper vooral stof staat te verzamelen in een of andere loods.

AutoZoWeg.nl heeft in ieder geval een berekening gemaakt en daaruit blijkt dat een camper-eigenaar gewoon 875 euro kan besparen door het rollende huis vijf maanden te schorsen. Bij een camper van 2.600 kilo loopt dat voordeel op tot 724 euro. Voor dat geld kan je best een aardig vliegticket kopen.

Gebruik jij je camper echt bijna nooit, dan zou je er ook nog over na kunnen denken om hem gewoon te verkopen en er af en toe één te huren. Zo hoef je ook niet na te denken over onderhoud, schorsen en stallingskosten. Echter kost een camper huren grofweg 330 tot 2.000 euro per week, afhankelijk van het type en seizoen. Of dat financieel echt voordeliger zou zijn, zou je dus even moeten checken. Al kan ik me voorstellen dat je het liefste gewoon je eigen camper hebt.

Beter schorsen dan doorbetalen

Een schorsing van je voertuig bij de RDW kost je eenmalig 88,05 euro. Tenminste, als je voertuig jonger is dan vijftien jaar. Voor motoren en voertuigen van vijftien jaar en ouder betaal je iets minder, namelijk 29,10. Als je je voertuig schorst hoef je dus geen wegenbelasting te betalen, en daardoor vervalt ook je verzekeringsplicht en APK-plicht. Het is wel handig om de verzekering even te bellen om te melden dat je je voertuig hebt geschorst.

Belangrijk puntje: het voertuig mag dan dus ook niet meer op de openbare weg staan. Ik ben daar op de harde manier achter gekomen, dus ik wil jullie hier graag voor behoeden. Dus nee, hij mag ook niet voor je deur staan.

Haal je je voertuig weer uit de schorsing, dan moet je hem weer verzekeren en geldt de APK-plicht weer. Mocht je nu denken: 'dat vind ik allemaal te veel werk'. Dat valt allemaal enorm mee. De schorsing heb je binnen een paar minuten gratis online beëindigd en een telefoontje met de verzekering is genoeg om hem weer te verzekeren. Heb je nog een geldige APK, dan kan je dus zo weer de weg op.

Camperbezitters weten het ondertussen

Schorsen wordt volgens de cijfers in ieder geval steeds populairder. Dat is ook niet gek natuurlijk. Maak dingen steeds duurder en mensen gaan vanzelf op dingen besparen. In het eerste kwartaal van 2026 werden 17.318 campers geschorst, tegenover 7.593 in dezelfde periode een jaartje eerder. Inmiddels stond op 1 januari 52 procent van alle campers geschorst.

Die hogere wegenbelasting levert de schatkist dus niet meteen twee keer zoveel op. De opbrengst steeg in het eerste kwartaal wel van 37,1 naar 61,6 miljoen euro, maar camperbezitters hebben duidelijk een manier gevonden om de rekening te drukken.

Dus, wie zijn camper tot het voorjaar niet gebruikt, doet er verstandig aan even te rekenen voordat hij de stalling induikt. De camper staat dan misschien lekker warm en droog, maar de Belastingdienst laat de geldkraan gewoon openstaan.

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