Experts: De beste trekauto van dit moment is GEEN SUV!
De zomervakantieperiode kruipt richting zijn einde. De caravans kunnen weer de stalling in. Voor volgend jaar kun je op zoek naar een nieuw trekauto. Volgens de experts zijn dit de beste auto in veel verschillende categorieën.
De Britse Caravan and Motorhome Club (CMC) heeft uitgezocht wat zij de beste trekauto vinden die je op dit moment kunt kopen. Een aanbod van maar liefst 42 auto’s werd opgetrommeld en uitvoerig getest. Er waren maar twee voorwaarden: de auto moet minimaal 750 kilo kunnen trekken en op 1 oktober 2026 nog te koop zijn.
Veel winnaars
De kampeerclub wil denk ik veel merken tevreden stellen want er zijn bijzonder veel awards verdeeld. Er werd onderscheid gemaakt in gewichten van caravans, autosegmenten, aandrijflijnen en een speciale categorie voor luxe-trekauto’s.
De grote winnaar is een stationwagon
Maar van die 42 trekauto’s kan er maar één de beste sleurhutsleper van 2027 zijn. Die eer gaat naar de Skoda Superb Estate met 2,0-liter TDI-motor en vierwielaandrijving. Helaas kun je deze uitvoering niet meer in Nederland bestellen. Hier verkoopt Skoda de Superb en Superb Combi alleen met 1,5-liter PHEV-krachtbron.
De Superb wint het van de rest, omdat “hij aan alle eisen voldeed’’, volgens de experts. Dat komt niet alleen door de dieselmotor, maar ook door de “toonaangevende bagageruimte’’. Caravan and Motorhome Club vat het in een zinnetje samen: “Het is een zeer capabele trekauto.”
De overige winnaars
De Superb haalde ook de winst binnen in de klasse ‘Gezinstrekauto’ en ‘Trekauto voor caravan van 1.600 tot 1.700 kilo’. Er is nog een dubbele winnaar: de BMW iX3. Dit is volgens de liefhebbers de beste trekauto voor een caravan van meer dan twee ton én de beste elektrische trekauto van dit moment. De testers prijzen vooral de manier van accelereren en remmen van de iX3. Dit zijn de overige winnaars.
- Trekauto voor caravan van minder dan 1.100 kilo: Mini Countryman JCW
- Trekauto voor caravan van 1.100 kilo tot 1.400 kilo: Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI
- Trekauto voor caravan van 1.400 tot 1.500 kilo: Volvo XC40 B4 Mild Hybrid FWD Plus Pro
- Trekauto voor caravan van 1.500 tot 1.600 kilo: Toyota bZ4X Touring AWD
- Trekauto voor caravan van 1.700 tot 1.800 kilo: Skoda Kodiaq IV Sportline 1.5 TSI
- Trekauto voor caravan van 1.800 tot 2.000 kilo: Volkswagen Touareg Final Edition 3.0 TDI 4MOTION
- Trekauto voor caravan van meer dan 2.000 kilo & EV-trekauto: BMW iX3 50 xDrive M Sport Pro
- Plug-in hybride trekauto: Volvo XC60 T6 Plug-in Hybrid AWD Plus
- Grote familietrekauto: Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid AWD Plus Pro
- Pick-up voor het trekken van een caravan: Ineos Grenadier Quartermaster
- Luxe-trekauto: Bentley Bentayga EWB Atelier Edition
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