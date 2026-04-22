Dit accupakket maakt EV's lichter, efficiënter en duurzamer

Het accupakket van een elektrische auto is niet alleen het duurste onderdeel, het is ook het grootste en zwaarste. Het is dus de reden dat EV’s duur, maar ook zo zwaar zijn. Aan dat eerste wordt al langer gewerkt met goedkopere chemische samenstellingen van accupakketten, maar aan dat laatste werd tot nu nog maar weinig gerommeld.

Kleiner en lichter

De Chinese accu-gigant CATL laat zien dat het wel kan. Het presenteerde deze week de derde generatie van de lithium-ion Qilin-batterij. Die was qua prestaties identiek aan zijn voorganger, maar tegelijk in omvang aanzienlijk gekrompen. Volgens CATL kijken we hier naar een 125 kWh-accupakket dat 625 kg weegt en daarmee 255 kg lichter is dan een vergelijkbare LFP-accu. Daarnaast zou hij ook nog eens 112 liter kleiner zijn in volume.

In technischere termen spreken we over een energiedichtheid van 600 Wh per liter en 280 Wh per kilogram, ruwweg twee keer zoveel als een gemiddelde LFP-accu.

Grotere actieradius en minder slijtage

En die optimalisatie vertaalt zich volgens de fabrikant naar meerdere voordelen. Een sprint naar 100 gaat 0,6 seconden sneller en de remafstand vanaf dezelfde snelheid naar stilstand wordt 1,44 meter korter. Dat naast natuurlijk andere voordelen zoals beter rijgedrag van het lichtere voertuig en minder slijtage op dingen als de ophanging, remmen en rubbers. Maar wellicht het beste nieuws voor de EV-rijder die het niet voor het milieu, maar voor de portemonnee doet, is het dat de gewichtsbesparing ertoe leidt dat banden 30 procent langer meegaan.

Door al die verbeteringen denkt CATL dat een auto uitgerust met deze accu een actieradius van 1.000 km wel kan halen. Daarnaast zou het pakket binnen 6 minuten opgeladen kunnen worden, waarbij een pieksnelheid van 1.875 kW (15C) wordt genoemd.