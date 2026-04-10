Elektrisch rijden is in Nederland voor boomers!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft weer eens alle auto’s in Nederland geturfd en komt vandaag met een analyse. Dankzij de RVO wisten we al hoeveel elektrische en hybride auto’s er nu in Nederland zijn . Het nieuwe onderzoek geeft wel wat andere nieuwe inzichten.

Volgens het CBS hebben we begin 2026 maar liefst 9,4 miljoen personenauto’s in Nederland rondrijden. Dit zijn er bijna 200.000 meer dan in 2025. ‘’Deze groei is volledig toe te schrijven aan de totale groep personenauto’s met een elektromotor’’, zegt het CBS. Waar er steeds meer elektrische en hybride auto’s ons land binnenkomen, neemt het aandeel benzine-, diesel- en gasauto’s af. Het aantal benzineauto’s is ten opzichte van vorig jaar met 2,1 procent afgenomen en de dieselauto’s daalden met 12,4 procent.

Jongeren niet aan de stekker

Ik heb weleens enquêtes voorbij zien komen waaruit naar voren kwam dat vooral jongeren geïnteresseerd zijn in EV’s. Interesse of niet, Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar zijn bij uitstek de mensen die geen EV kopen. Van de eigenaren van een hybride of elektrische auto is maar 4,1 procent tussen de 18 en 30 jaar. De adoptie zal vast wat te maken hebben met het gebrek aan een écht betaalbare EV. Als je een oude 208 voor een paar honderd euro op Marktplaats kunt kopen, waarom zou je dan een tweedehands e-Up van 7.000 euro overwegen?

Hybride auto is voor de oudjes

Veruit de grootste groep is 50 tot 65 jaar (34,3 procent) gevolgd door 65- tot 75-jarigen (19,9 procent). Je zou ook kunnen zeggen: 64,5 procent van de hybride en EV-rijders zijn 50+ers. Als we inzoomen op de hybride auto’s dan valt op hoeveel ouderen hierin rijden. Bijna 70 procent van de 75-plussers die voor een geëlektrificeerde auto kiest, gaat voor een hybride auto. Ook binnen de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar wordt voor het grootste deel nog voor een hybride auto gekozen.

Kijken we enkel naar EV-rijders, dan zien we er vooral 50+ers (58,8 procent). Voeg je daar de Nederlanders van 40 jaar en ouder aan toe, dan kom je op 80 procent. Kortom, naast het rijden van een auto met een hoge instap vinden vooral Nederlanders met, eh, levenservaring het lekker om in een auto met elektromotor te rijden.

Bron: CBS

Hoofdfoto: Autoblog / AI-edit Nano Banana