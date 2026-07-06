CEO Chinees merk verlaat emotioneel livestream na beschuldigingen kopieergedrag

Als je de Chinezen ergens van kunt beschuldigen, dan is het wel dat van het feit dat ze zich onbelemmerd laten inspireren door andere, vaak Europese automerken. Iets wat met enige regelmaat eindigt in een ontwerp dat toch wel heel erg veel lijkt op de vierwieler waar inspiratie van is genomen. Maar noem het geen kopie, want dat gaat te ver.

Er wordt wel eens gezegd dat het kopiëren van een concept, een product of een hele winkelketen in China gezien wordt als de hoogste vorm van waardering. Maar als dat het geval zou zijn, dan kunnen we wel stellen dat de General Manager van MG een iets andere reactie zou hebben op een herhaaldelijke 'beschuldiging' dat het merk met de MG07 iets teveel had afgekeken bij Porsche.

Inspiratie uit het verleden

Topman Chen Cui van MG beantwoorde vragen tijdens een livestream op 29 juni, maar moest deze op een gegeven moment stopzetten. Niet omdat de stream z'n natuurlijke einde had bereikt, maar omdat Cui vroegtijdig overmand raakte door emoties en niet verder kon gaan. Hoewel Cui bleef herhalen dat de MG07 "nergens ook maar een detail plagieert", bleef het publiek de auto vergelijken met de Porsche Taycan en de Xiaomi SU7, wat de manager uiteindelijk teveel werd.

Nu zullen wij natuurlijk niet zeggen dat de MG07 ergens in de verte misschien wel een klein beetje wat wegheeft van de Duitse EV, maar als je de foto's naast elkaar legt, wordt het wel lastig beargumenteren dat er geen gelijkenis tussen de twee is.

Toch beweert Cui dat er geen sprake van is. Bij het ontwerpen van de MG keken de ontwerpers niet naar de concurrentie, maar haalden ze enkel inspiratie uit eigen historie. Specifiek van de MGB GT uit 1965. Daarvan vinden we het dan weer lastig beargumenteren dat we de gelijkenis wel zien.

Als je de bovenstaande afbeeldingen zo ziet, dan kunnen we de vraagstelling aan de topman dus wel enigszins voorstellen. Aan de andere kant snappen we de dan weer niet dat Ciu met de MGB als tegenargument komt. Maar misschien ligt het aan ons...

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