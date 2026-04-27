Changan Deepal S05: veel auto voor weinig… maar is het goed?

De Chinese auto-invasie gaat vrolijk door — en dit keer is het Changan met de Deepal S05. Nog nooit van gehoord? Dat klopt. Maar achter dit merk zit een gigant met tientallen miljoenen verkochte auto’s en serieuze plannen voor Europa.



De S05 is een elektrische crossover in het populaire C-segment. Denk: formaat Volkswagen ID.4, maar dan met een prijs vanaf zo’n €39.000. Op papier krijg je best veel: een 68,8 kWh accu, tot 480 km WLTP-range en snelladen tot 200 kW.



Er zijn meerdere varianten, van een achterwielaangedreven versie met 272 pk tot een AWD met 463 pk. Dat is serieus vermogen voor relatief weinig geld.



Binnenin is het typisch Chinees: veel scherm, veel features en ook wat… gekke dingen. Een scherm dat je kunt verschuiven, een lichtshow en zelfs een megafoon om buiten mensen toe te spreken. Ja, dat zit er dus echt op.