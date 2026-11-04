Charles Leclerc en Max Verstappen kunnen eindelijk de hand schudden

De Formule 1 is anno 2026 geen tijd van Marlboro, bizarre feestjes en controversiële incidenten als je het vergelijkt met de jaren tachtig en negentig. Het zijn keurige coureurs die het vaderschap omarmen en goede partners proberen te zijn. Charles Leclerc volgt in de voetsporen van Max Verstappen, want hij is vader geworden.

Het kersverse ouderschap werd vandaag bekendgemaakt via Instagram . Leclerc en zijn vrouw Alexandra deelden een foto van de kleine voetjes van hun pasgeboren dochter. Schattig. Bij het plaatje stond een kort maar krachtig bericht: Bianca, gevolgd door de geboortedatum 3 november 2026. Weer eens wat anders dan de nieuwe hond van Lewis Hamilton.

Leclerc trouwde in februari van dit jaar met Alexandra tijdens een besloten ceremonie in Monaco. In augustus maakten de twee bekend dat ze hun eerste kindje verwachtten. De zwangerschap hielden ze daarvoor grotendeels buiten de publiciteit.

Leclerc wilde geen Formule 1-race missen

Tussen de Grand Prix van Mexico en die van Brazilië vond de geboorte van Bianca plaats. Leclerc keerde na de race in Mexico terug naar Monaco om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Goede timing Bianca!

Tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten had de Ferrari-coureur al aangegeven dat hij niet van plan was een Grand Prix over te slaan vanwege de geboorte. Wel wilde hij zijn reisschema aanpassen om zo veel mogelijk tijd met zijn gezin door te brengen.

Tijd voor vaderschapsverlof is er nog niet. Aankomend weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma. De Ferrari-coureur moet dus nog even aan de bak.

Verstappen heeft al ervaring als vader

Met de geboorte van Bianca sluit Leclerc zich aan bij een rijtje vaders op de Formule 1-grid. Onder anderen Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Max Verstappen hebben al kinderen. Kan Leclerc eindelijk de hand schudden met Verstappen, ze zijn allebei 29 jaar oud en daarmee lekker op tijd papa geworden.

Max was er wel wat eerder bij. De Red Bull-coureur werd in mei 2025 vader van dochter Lily , samen met zijn partner Kelly Piquet. Nu hebben beide rivalen dus een dochter rondlopen. Gaan ongetwijfeld vriendinnetjes worden daar in Monaco. En dan hup, naar de kartbaan.

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