Cheat in GTA zijn terug! Dit zijn alle cheatcodes in GTA 6
Grand Theft Auto 6 biedt van zichzelf al genoeg vertier voor een lange tijd. Spelers die al wat langer meegaan kennen misschien ook nog wel de uitbreidingen met cheatcodes. Zulke cheats zijn terug van weggeweest in GTA 6!
GTA cheaten: de verfrommelde A4’tjes
Cheats horen bij Grand Theft Auto zoals mayo, curry en uitjes bij een frikandel speciaal. In vroegere tijden had je hiervoor huiswerk gemaakt voor GTA III, Vice City of San Andreas. Ik had ook zo’n papiertje met er op een lijst knoppencombinaties om bijvoorbeeld een Rhino-tank te laten neerdalen of alle voetgangers in relschoppers te veranderen. In GTA IV en GTA V kon je via de virtuele telefoon nog wat laten inspawnen, maar dat voelde toch anders dan de cheats. Gelukkig zijn ze nu terug, inclusief knoppencombinaties.
Cheaten in GTA 6 heeft wat voorwaarden
Goed nieuws: in GTA 6 keren zowel de geld-cheat als de tank-cheat terug. Er zijn inmiddels 61 verschillende cheatcodes ontdekt - waaronder 21 voertuig-cheats. Slecht nieuws: je kunt deze GTA 6 cheats pas invoeren nadat je het hoofdverhaal hebt uitgespeeld én specifieke uitdagingen hebt voltooid. Dat duurt bij de meeste spelers nog wel even kan ik me voorstellen.
Zodra je de 91 missies van de storymode hebt uitgespeeld, krijg je in het menu een tabje genaamd ‘Cheats’. Vervolgens moet je elke cheat afzonderlijk vrijspelen door een specifieke in-game voorwaarde of uitdaging te voltooien. Het kan zijn dat je tijdens die missies al een groot deel van de uitdagingen voltooit. Zodra een cheat is ontgrendeld, open je je smartphone (pijltje omhoog), houd je L1 + R1 (of LB + RB op Xbox) ingedrukt en voer je de code in met de pijltjes, zoals vroeger. Let wel: zodra je een cheat activeert, worden Trophies/Achievements uitgeschakeld en kun je je spel niet meer opslaan totdat je de game opnieuw opstart.
GTA 6 cheats: voertuigen
Omdat je nu op Autoblog.nl surft, vinden we de auto- en andere voertuigcheats het interessants. Geen zorgen: onder de volgende tabel vind je de overige cheats die vooralsnog bekend zijn. Van een aantal voertuigen is de exacte knoppencombinatie door de community al gekraakt, terwijl bij de rest (NNB) de vrijspelvoorwaarde al wel bekend is. Per voertuig hebben we er direct bij gezet op welke echte machine hij gebaseerd is.
Pak je notitieblok er maar bij om een nieuw GTA-cheatpapiertje te maken. Check vooral even de cheat voor de Maibatsu Boomazoom. Daarmee kun je op ieder gewenst moment een, je gelooft het niet, scootmobiel laten inspawnen!
Cheat
Het effect
Hoe vrij te spelen
Cheatcode
Bravado Banshee
Spawnt een Bravado Banshee (gebaseerd op de Dodge Viper)
Voltooi alle Combat-uitdagingen
NNB
'65 Vapid Dominator
Spawnt een '65 Vapid Dominator (gebaseerd op de 1965 Ford Mustang)
Voltooi alle Fitness-uitdagingen
NNB
Progen Emerus
Spawnt een Progen Emerus (gebaseerd op de McLaren Senna)
Voltooi alle Voertuig-uitdagingen
NNB
Truffade Thrax
Spawnt een Truffade Thrax (gebaseerd op de Bugatti Divo)
Voltooi alle Shopping-uitdagingen
NNB
Vapid Stanier G2 Taxi
Spawnt een Vapid Stanier G2 Taxi (gebaseerd op de Ford Crown Victoria)
Voltooi 5 Sport-uitdagingen
NNB
Maibatsu Boomazoom
Spawnt een Maibatsu Boomazoom (scootmobiel)
Voltooi 5 Shopping-uitdagingen
Links, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Links, Omhoog, Links
Interstate Ambulance
Spawnt een Interstate Ambulance (Amerikaanse ambulance op basis van Ford E-Series/F-Series)
Ontdek de Interstate Ambulance in het Progress-menu
NNB
MTL Pumper
Spawnt een MTL Pumper (Amerikaanse brandweerwagen, o.a. Pierce/Mack)
Ontdek de MTL Pumper in het Progress-menu
Links, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Rechts, Rechts, Omhoog
HVY Bulldozer
Spawnt een HVY Bulldozer (zware rupsbulldozer zoals een Caterpillar D9/D11)
Ontdek de HVY Bulldozer in het Progress-menu
Links, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Rechts, Rechts, Beneden
Brimstone Golfer
Spawnt een Brimstone Golfer (elektrische golfkar, zoals een Club Car/E-Z-GO)
Voltooi alle Sport-uitdagingen
NNB
Nagasaki Carbon RS
Spawnt een Nagasaki Carbon RS (sportmotor geïnspireerd op de Ducati 1199 Panigale / Kawasaki ZX-10R)
Voltooi alle Exploration-uitdagingen
NNB
Maibatsu Sanchez
Spawnt een Maibatsu Sanchez (crossmotor geïnspireerd op de Yamaha YZ450F)
Voltooi 5 Criminal-uitdagingen
NNB
Western Zombie Bobber
Spawnt een Western Zombie Bobber (custom chopper/bobber in stijl van Harley-Davidson)
Voltooi alle Criminal-uitdagingen
NNB
Tuff BMX
Spawnt een Tuff BMX (klassieke BMX-crossfiets)
Voltooi 5 Fitness-uitdagingen
NNB
Speeder 700 GT
Spawnt een Speeder 700 GT (luxe houten speedboot geïnspireerd op Riva Aquarama)
Voltooi 5 Combat-uitdagingen
NNB
Airboat 09
Spawnt een Airboat 09 (moerasboot met grote propeller achterop voor de Grassrivers)
Voltooi 5 Survival-uitdagingen
NNB
Lapwing Mallard
Spawnt een Lapwing Mallard (stuntvliegtuig geïnspireerd op de Zivko Edge 540 / Extra 300)
Voltooi 5 Voertuig-uitdagingen
NNB
Nagasaki Sea Sparrow
Spawnt een Nagasaki Sea Sparrow (lichte helikopter met drijvers, geïnspireerd op de Bell 47 / Sikorsky S-300)
Voltooi 5 Exploration-uitdagingen
NNB
Hauners P-996 Lazer
Spawnt een Hauners P-996 Lazer (straaljager gebaseerd op de General Dynamics F-16 Fighting Falcon)
Voltooi alle uitdagingen in de game
NNB
Hauners Rhino Tank
Spawnt een Hauners Rhino Tank (gevechtstank geïnspireerd op de M1 Abrams / Leopard 2)
Voltooi alle Survival-uitdagingen
NNB
Inflatable Flamingo
Spawnt een Inflatable Flamingo (opblaasbare roze zwembadflamingo)
Vernietig 50 'cocaine flamingo's'
NNB
Repair Vehicle
Repareert het voertuig waarin je zit volledig
Win 10 races op Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club en Boone Speedway
NNB
Unlimited Nitrous
Je nitro en brandstof raken nooit meer op
Voltooi 50 Stunt Jumps
NNB
Overige GTA 6 cheats
Naast het spawnen van voertuigen zijn er nog 40 andere cheats waarmee je jouw personage, wapens, het weer of zelfs de complete grafische stijl van de game op zijn kop zet. Zo kun je na het uitspelen van de game 250.000 dollar laten storten, ervoor zorgen dat iedereen die je aanrijdt als een raket wordt gelanceerd of een Focus-balk hebben die nooit op raakt.
Cheat
Het effect
Hoe vrij te spelen
Cheatcode
$250,000
Stort direct $250.000 op je rekening
Speel het hoofdverhaal uit
Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Omhoog, Links, Beneden, Rechts
Drunk
Maakt jou en je partner direct straalbezopen
Geef $2.500 uit aan alcohol
Omhoog, Links, Rechts, Omhoog, Omhoog, Links, Rechts, Omhoog, Links, Rechts
Raise Heat Level
Verhoogt je Heat-niveau op de hele kaart
Ontsnap 25 keer aan een 3-sterren Wanted-level
Links, Beneden, Rechts, Beneden, Omhoog, Beneden, Omhoog
Raise Wanted Level
Verhoogt je Wanted-level op de hele kaart
Ontsnap 50 keer aan een 3-sterren Wanted-level
Links, Beneden, Rechts, Beneden, Omhoog, Rechts, Omhoog
Unlimited Focus
Je Focus-balk raakt nooit meer op
Speel het hoofdverhaal uit
Beneden, Omhoog, Omhoog, Beneden, Omhoog, Beneden, Omhoog, Beneden, Omhoog, Rechts
No Fall Damage
Maakt je immuun voor valschade
Overleef 20 keer een vrije val van minstens 40 voet (ca. 12 meter)
NNB
Parachute
Voegt direct een parachute toe aan je uitrusting
Maak 50 skydives of basejumps vanaf minstens 300 voet
NNB
Body Armor
Voegt kogelwerende bepantsering toe aan je uitrusting
Voltooi 100 workouts
Beneden, Omhoog, Links, Omhoog, Omhoog, Omhoog, Omhoog, Omhoog, Beneden, Beneden
Max Ammo
Vult de munitie van al je wapens tot het maximum
Win 25 bronzen medailles (of hoger) op schietbanen
Beneden, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Links, Omhoog, Omhoog, Beneden, Links
Infinite Ammo
Je munitie raakt nooit meer op
Win 25 zilveren medailles (of hoger) op schietbanen
Beneden, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Links, Omhoog, Beneden, Beneden, Beneden
No Reload
Oneindige munitie zonder ooit te hoeven herladen
Win 25 gouden medailles op schietbanen
Beneden, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Links, Omhoog, Beneden, Beneden, Omhoog
All Explosive Weapons
Geeft je alle explosieve wapens met volle munitie
Gooi 100 granaten
NNB
Incendiary Ammo
Al je kogels steken doelwitten direct in brand
Verbrand 100 vijanden met vuurschade
NNB
Exploding Bottles
Flessen exploderen zodra ze beschadigd raken
Gooi 100 Molotovcocktails
NNB
Explosive Shotgun
Geeft een Mason & Keen Shortstraw-shotgun met explosieve patronen
Raak 100 vijanden met explosieve schade
NNB
Hauners H-AT
Voegt een Hauners H-AT raketwerper toe aan je wapens
Blaas 100 voertuigen op
NNB
Attack Force
Kogels en slagen lanceren vijanden door de lucht
Speel het hoofdverhaal uit
Beneden, Omhoog, Links, Links, Rechts, Beneden, Beneden, Omhoog, Beneden
Exploding Balls
Sportballen ontploffen bij impact
Raak 20 vijanden met explosieve schade
Beneden, Omhoog, Links, Links, Rechts, Beneden, Beneden, Omhoog, Rechts
Vehicle Force
Mensen die je aanrijdt worden als een raket gelanceerd
Schakel 25 vijanden (of voorbijgangers) uit met een voertuig
Beneden, Omhoog, Links, Links, Rechts, Beneden, Links, Omhoog, Beneden
Move Time Forward
Zet de tijd van de dag een stap vooruit
Vind 10 verzamelbare horloges
NNB
Pause Time of Day
Zet de klok en het tijdstip van de dag stil
Vind 20 verzamelbare horloges
NNB
Cycle Weather
Wisselt tussen de verschillende weertypes
Speel het hoofdverhaal uit
Beneden, Rechts, Omhoog, Beneden, Rechts, Omhoog, Rechts
Golden Hour
Geeft het beeld een gouden gloed en breedbeeldverhouding
Houd 4 uur lang elkaars hand vast
NNB
Powdered Sugar
Kleurt de wereld wit met glinsterende accenten
Scan al het ruimtepuin met WAiNK
NNB
Pinhole
Past een pinhole-camerafilter toe
Voltooi 25 gang-operaties samen met je partner
NNB
Neon Jungle
Voegt felle neon-accenten toe aan de spelwereld
Ontdek alle 16 Girlypop-voertuigen
NNB
Yesteryear
Laat de game lijken op een oude zwart-wit beeldbuis-tv
Ontdek de Ridgeway
NNB
Cataclysm
Vult de hele spelwereld met dichte, donkere rook
Ontdek Martha's Vamos in het Progress-menu
Beneden, Beneden, Omhoog, Rechts, Rechts, Omhoog, Links, Links, Rechts, Rechts
Videotape
Geeft het beeld het uiterlijk van een oude VHS-videoband
Voltooi 50 activiteiten met je partner
NNB
Dark Mirror
Maakt de wereld zwart en draait het beeld ondersteboven
Verdien $500.000 met het verkopen van voertuigen
NNB
Migraine
Maakt het scherm wazig en vervormd
Overleef 6 minuten met een 6-sterren Wanted-level
NNB
Dollhouse
Geeft felle kleuren en een smalle beeldverhouding
Breng 8 uur door met je partner
Beneden, Beneden, Omhoog, Rechts, Rechts, Omhoog, Links, Links, Beneden, Rechts
Bubblegum
Maakt de spelwereld paars en geel met glitters
Vind alle 24 verzamelkaarten van de Vice City Flamingos
NNB
Fast Forward
Voegt motion blur toe en laat wolken razendsnel voorbijtrekken
Voltooi 50 meditaties
NNB
Fisheye
Past een vervormend fisheye-lenseffect toe
Vang 100 vissen
NNB
Faded Glory
Geeft het beeld de look van een oude kleuren-beeldbuis-tv
Overval 50 winkels samen met je partner
Beneden, Beneden, Omhoog, Rechts, Rechts, Omhoog, Links, Links, Links, Rechts
Pixel Art
Verandert de graphics in grove retro-pixels
Verdien $250.000 met het verkopen van verzamelobjecten
NNB
Hellscape
Kleurt de wereld vuurrood en oranje met een hittewaas
Steel 100 politievoertuigen
NNB