Grand Theft Auto 6 biedt van zichzelf al genoeg vertier voor een lange tijd. Spelers die al wat langer meegaan kennen misschien ook nog wel de uitbreidingen met cheatcodes. Zulke cheats zijn terug van weggeweest in GTA 6!

GTA cheaten: de verfrommelde A4’tjes

Cheats horen bij Grand Theft Auto zoals mayo, curry en uitjes bij een frikandel speciaal. In vroegere tijden had je hiervoor huiswerk gemaakt voor GTA III, Vice City of San Andreas. Ik had ook zo’n papiertje met er op een lijst knoppencombinaties om bijvoorbeeld een Rhino-tank te laten neerdalen of alle voetgangers in relschoppers te veranderen. In GTA IV en GTA V kon je via de virtuele telefoon nog wat laten inspawnen, maar dat voelde toch anders dan de cheats. Gelukkig zijn ze nu terug, inclusief knoppencombinaties.

Cheaten in GTA 6 heeft wat voorwaarden

Goed nieuws: in GTA 6 keren zowel de geld-cheat als de tank-cheat terug. Er zijn inmiddels 61 verschillende cheatcodes ontdekt - waaronder 21 voertuig-cheats. Slecht nieuws: je kunt deze GTA 6 cheats pas invoeren nadat je het hoofdverhaal hebt uitgespeeld én specifieke uitdagingen hebt voltooid. Dat duurt bij de meeste spelers nog wel even kan ik me voorstellen.

Zodra je de 91 missies van de storymode hebt uitgespeeld, krijg je in het menu een tabje genaamd ‘Cheats’. Vervolgens moet je elke cheat afzonderlijk vrijspelen door een specifieke in-game voorwaarde of uitdaging te voltooien. Het kan zijn dat je tijdens die missies al een groot deel van de uitdagingen voltooit. Zodra een cheat is ontgrendeld, open je je smartphone (pijltje omhoog), houd je L1 + R1 (of LB + RB op Xbox) ingedrukt en voer je de code in met de pijltjes, zoals vroeger. Let wel: zodra je een cheat activeert, worden Trophies/Achievements uitgeschakeld en kun je je spel niet meer opslaan totdat je de game opnieuw opstart.

GTA 6 cheats: voertuigen

Omdat je nu op Autoblog.nl surft, vinden we de auto- en andere voertuigcheats het interessants. Geen zorgen: onder de volgende tabel vind je de overige cheats die vooralsnog bekend zijn. Van een aantal voertuigen is de exacte knoppencombinatie door de community al gekraakt, terwijl bij de rest (NNB) de vrijspelvoorwaarde al wel bekend is. Per voertuig hebben we er direct bij gezet op welke echte machine hij gebaseerd is.

Pak je notitieblok er maar bij om een nieuw GTA-cheatpapiertje te maken. Check vooral even de cheat voor de Maibatsu Boomazoom. Daarmee kun je op ieder gewenst moment een, je gelooft het niet, scootmobiel laten inspawnen!

Cheat Het effect Hoe vrij te spelen Cheatcode Bravado Banshee Spawnt een Bravado Banshee (gebaseerd op de Dodge Viper) Voltooi alle Combat-uitdagingen NNB '65 Vapid Dominator Spawnt een '65 Vapid Dominator (gebaseerd op de 1965 Ford Mustang) Voltooi alle Fitness-uitdagingen NNB Progen Emerus Spawnt een Progen Emerus (gebaseerd op de McLaren Senna) Voltooi alle Voertuig-uitdagingen NNB Truffade Thrax Spawnt een Truffade Thrax (gebaseerd op de Bugatti Divo) Voltooi alle Shopping-uitdagingen NNB Vapid Stanier G2 Taxi Spawnt een Vapid Stanier G2 Taxi (gebaseerd op de Ford Crown Victoria) Voltooi 5 Sport-uitdagingen NNB Maibatsu Boomazoom Spawnt een Maibatsu Boomazoom (scootmobiel) Voltooi 5 Shopping-uitdagingen Links, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Links, Omhoog, Links Interstate Ambulance Spawnt een Interstate Ambulance (Amerikaanse ambulance op basis van Ford E-Series/F-Series) Ontdek de Interstate Ambulance in het Progress-menu NNB MTL Pumper Spawnt een MTL Pumper (Amerikaanse brandweerwagen, o.a. Pierce/Mack) Ontdek de MTL Pumper in het Progress-menu Links, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Rechts, Rechts, Omhoog HVY Bulldozer Spawnt een HVY Bulldozer (zware rupsbulldozer zoals een Caterpillar D9/D11) Ontdek de HVY Bulldozer in het Progress-menu Links, Omhoog, Rechts, Beneden, Links, Rechts, Rechts, Beneden Brimstone Golfer Spawnt een Brimstone Golfer (elektrische golfkar, zoals een Club Car/E-Z-GO) Voltooi alle Sport-uitdagingen NNB Nagasaki Carbon RS Spawnt een Nagasaki Carbon RS (sportmotor geïnspireerd op de Ducati 1199 Panigale / Kawasaki ZX-10R) Voltooi alle Exploration-uitdagingen NNB Maibatsu Sanchez Spawnt een Maibatsu Sanchez (crossmotor geïnspireerd op de Yamaha YZ450F) Voltooi 5 Criminal-uitdagingen NNB Western Zombie Bobber Spawnt een Western Zombie Bobber (custom chopper/bobber in stijl van Harley-Davidson) Voltooi alle Criminal-uitdagingen NNB Tuff BMX Spawnt een Tuff BMX (klassieke BMX-crossfiets) Voltooi 5 Fitness-uitdagingen NNB Speeder 700 GT Spawnt een Speeder 700 GT (luxe houten speedboot geïnspireerd op Riva Aquarama) Voltooi 5 Combat-uitdagingen NNB Airboat 09 Spawnt een Airboat 09 (moerasboot met grote propeller achterop voor de Grassrivers) Voltooi 5 Survival-uitdagingen NNB Lapwing Mallard Spawnt een Lapwing Mallard (stuntvliegtuig geïnspireerd op de Zivko Edge 540 / Extra 300) Voltooi 5 Voertuig-uitdagingen NNB Nagasaki Sea Sparrow Spawnt een Nagasaki Sea Sparrow (lichte helikopter met drijvers, geïnspireerd op de Bell 47 / Sikorsky S-300) Voltooi 5 Exploration-uitdagingen NNB Hauners P-996 Lazer Spawnt een Hauners P-996 Lazer (straaljager gebaseerd op de General Dynamics F-16 Fighting Falcon) Voltooi alle uitdagingen in de game NNB Hauners Rhino Tank Spawnt een Hauners Rhino Tank (gevechtstank geïnspireerd op de M1 Abrams / Leopard 2) Voltooi alle Survival-uitdagingen NNB Inflatable Flamingo Spawnt een Inflatable Flamingo (opblaasbare roze zwembadflamingo) Vernietig 50 'cocaine flamingo's' NNB Repair Vehicle Repareert het voertuig waarin je zit volledig Win 10 races op Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club en Boone Speedway NNB Unlimited Nitrous Je nitro en brandstof raken nooit meer op Voltooi 50 Stunt Jumps NNB

Overige GTA 6 cheats

Naast het spawnen van voertuigen zijn er nog 40 andere cheats waarmee je jouw personage, wapens, het weer of zelfs de complete grafische stijl van de game op zijn kop zet. Zo kun je na het uitspelen van de game 250.000 dollar laten storten, ervoor zorgen dat iedereen die je aanrijdt als een raket wordt gelanceerd of een Focus-balk hebben die nooit op raakt.