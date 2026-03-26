Moderne supercars met een turboloze V8, ze bestaan nog

We kennen het riedeltje inmiddels wel: ter behoeve van milieuvriendelijk doen, hebben steeds meer sportauto's allerlei oplossingen die het geheel wat meer timide maken. Kan het dan nog om als 'mainstream'-fabrikant je supercar uit te rusten met een turboloze 6.7 liter V8? Zeker kan dat. Dit is de nieuwe Chevrolet Corvette Grand Sport.

Afgelopen week onthulde Chevrolet de nieuwe Corvette Grand Sport om te bevestigen dat dit model met knipogen naar voorgangers toch wederkeert bij de C8-generatie. Dat was nog mondjesmaat met een soort teaser op het circuit van Sebring tijdens de 12 uur-race op dat circuit. Met natuurlijk de belofte dat meer informatie volgt. Bij deze.

Chevrolet Corvette C8 Grand Sport

Eerst even de context. De Chevrolet Corvette C8 kent inmiddels vijf smaken, de Grand Sport wordt de zesde. Er zijn twee motoren in die line-up: een relatief traditionele 6.2 V8 (LT2), een 5.5 liter V8 uit de racerij met bijzondere zaken als een dry sump-systeem en een platte krukas (LT6) en een krachtige derivaat van die motor (LT7). De 6.2 speelt alleen een rol in de 495 pk sterke Stingray als basismodel en de e-Ray die dankzij elektrische kracht er 664 pk uit haalt. De 5.5 is de aandrijving voor de Z06 als sterkste V8 zonder turbo's ooit (670 pk), met turbo's levert 'ie 1.079 pk in de ZR1 en met turbo's en de e-motor uit de e-Ray is de ZR1X goed voor 1.267 pk. De Grand Sport kun je een beetje zien als de eenvoud van een Stingray met wat upgrades die doen denken aan de Z06.

Nieuwe motor

Het grootste nieuws is dat er ruimte was voor een nieuwe motor in de Chevrolet Corvette Grand Sport. Dankzij de oorsprong van de Z06-motor is dat een heel ander motor qua karakter dan de 'simpele' Stingray-V8, maar die laatste heeft bijvoorbeeld meer slagvolume. Die filosofie laat het merk los op de Grand Sport: nog meer slagvolume. Met 6.7 liter is dit de grootste V8 in de huidige Corvette, luisterend naar code LS6. Geen turbo's of niets. Uit het persbericht: "there is no replacement for displacement!" Waarvan akte. De upgrade qua pk is ietwat mild ten opzichte van de 495 pk sterke Stingray, want de Grand Sport levert 542 pk. Daarmee kan GM dankzij zichzelf niet claimen dat het de sterkste turboloze V8 is (dat is de Z06 nog steeds), maar om aan te geven hoe anders dat blok is: die levert 624 Nm. De nieuwe Grand Sport levert 705 Nm koppel, waarmee dit de sterkste V8 is qua koppel. Volgens Chevrolet gaat deze motor vanaf nu ook de basis vormen voor de Stingray, al wordt ons niet helemaal duidelijk of het gat tussen die 495 en 542 pk blijft bestaan.

Upgrades

Mocht dit gelijkgeschakeld worden, waarom dan de Grand Sport? Omdat upgrades natuurlijk verder gaan dan alleen de motor. Daarvoor moet je wel het Z52-sportpakket hebben. Dan krijg je Michelin PS4S-banden en de remmen van de Z06. Met het Z52 Track-sportpakket krijg je Michelin PS Cup 2R-banden en carbonkeramische remmen, evenals circuitklare afstelling voor het chassis. Uiterlijke veranderingen omvatten allerlei aerodynamische upgrades, zoals de splitter en spoiler, van koolstofvezel.

Ook al was het al bekend en hebben we het al benoemd, de Chevrolet Corvette Grand Sport kijkt ook goed naar zijn voorgangers. De eerste revival van de Grand Sport-naam voor de Corvette C4 werd bekend vanwege blauwe lak met een dubbele rode schuine streep van de bovenkant van het wiel tot de motorkap, evenals een witte streep over de bovenkant. De C8 doet precies hetzelfde, al zitten de rode strepen nu natuurlijk bij de achterwielen aangezien de motor daar zit.

Grand Sport X

Nu Chevrolet toch je aandacht heeft, komt er gelijk nog een versie om de hoek kijken. Je kan 'm eigenlijk zien aankomen, hij heet Grand Sport X. Alles wat we zojuist benoemd hadden, maar dan met het eAWD-systeem. Dat betekent AWD met dank aan een e-motor en ja, dit is hetzelfde systeem als de e-Ray en ZR1X. Het totaalplaatje is dan goed voor 731 pk. De e-motor voegt 197 Nm toe, maar een gecombineerd koppel wordt niet vermeld. Het zal dus rond de 820 Nm zijn. Chevrolet wil graag dat er genoeg hybride te kiezen is, zonder dat je er in theorie veel aan verliest. Eigenlijk wil je gewoon die natuurlijk ademende 6.7 liter V8, toch?

De keuze qua hybrides wordt wel iets ingekrompen trouwens, want de Grand Sport X vervangt de Corvette e-Ray. Of de e-Ray krijgt de upgrade naar de 6.7 liter V8, zo mag je het ook zien.

Line-up

Voor de duidelijkheid, dit doet de Grand Sport (X) met de line-up van de Chevrolet Corvette C8:

Stingray (6.7 liter V8, 495 (of 542) pk);

Grand Sport (6.7 liter V8, 542 pk);

Grand Sport X (6.7 liter V8 hybride, 731 pk);

Z06 (5.5 liter V8, 670 pk);

ZR1 (5.5 liter V8 twin-turbo, 1.079 pk);

ZR1X (5.5 liter V8 twin-turbo hybride, 1.267 pk).

Hadden we het net nog over een Superman-approved Ford Focus, dan kan de Chevrolet Corvette Grand Sport ook gelijk op de wensenlijst. Wel de Launch Edition voor het eerste jaar van de Grand Sport, dan krijg je een volledig in Santorini-blauw leder bekleed interieur (en ja, net als bij BMW is dat een tint blauw die doet denken aan de daken op het Griekse eiland) met rode stiksels en gordels. Leuk detail: een bovenaanzicht van de Corvette is in de hoofdsteunen gestikt.

Helaas blijft het voor nu een Amerikaans feestje, maar als je bereid bent om een dikke BPM-boete te betalen mag 'ie ook hierheen. Dankzij Hedin is er Corvette-import in Nederland, maar de prijzen zijn op zijn zachtst gezegd niet mals. In de VS is er nog geen vanafprijs gecommuniceerd.