30 jaar oude showroom-dino krijgt een ingrijpende update

Auto's en vernieuwen, een bekend riedeltje. Soms een ingrijpende facelift, soms een baanbrekend nieuw model, maar zelfs de grootste dinosauriërs zijn rond de 12 jaar oud. Bij bedrijfswagens is dat weer anders, maar ook daar vinden nog wel eens veranderingen plaats. Toch wordt er momenteel een auto verkocht die 30 jaar geleden geïntroduceerd werd en die krijgt een baanbrekende update voor 2027.

De grootste showroomdinosauriër van het moment vinden we dan ook bij de bedrijfswagenafdeling van Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Toyota en tegenwoordig zelfs Iveco. De Boxer/Jumper/Ducato/Movano/ProAce Max/Super Jolly is al onder ons sinds 2006. Eindeloze facelifts, vernieuwingen en technische updates later zijn het op zich geen ouderwetse bussen: je kan ze zelfs volledig elektrisch krijgen. Alleen de technische basis is dus 20 jaar oud.

Chevrolet Express

Elders ter wereld is dat anders gegaan. Chevrolet en GMC kwamen in 1996 met de Express en Savana. Deze middelgrote bus van het tweetal was in principe precies wat je verwacht: ofwel een bedrijfswagen met dikke V8, ofwel een ruime passagiersbus voor tot wel negen man. Het model kreeg in 2003 één ingrijpende facelift en dus verwacht je dat het tegen 2010 wel een keer klaar is.

Nou, nee. De Chevrolet Express is dus nog steeds in productie en de grap is: sinds 2003 is er qua uiterlijk ook helemaal niks veranderd. Ondanks hele kleine technische wijzigingen in het interieur, is dat ook nog steeds zo plastic als Amerikaanse auto's waren rond de millenniumwisseling. De VS is wat minder gebrand op vernieuwing als dat niet nodig is, zeker voor dit soort bedrijfswagens. Met een vanafprijs van 41.000 dollar is 'ie overigens niet zo goedkoop als we verwachtten, maar dan krijg je wel een 4.3 liter V6.

Grote update!

Voor 2027 is er groot nieuws. Nee, niet dat Chevrolet eindelijk heeft besloten om de Express te vervangen met een gloednieuw model. Wel dat de Express een update krijgt. Een grote facelift? Een nieuwe motor? Nee, dat niet. Een nieuw interieur? Nee, nou ja, ja. Het dashboard blijft precies zoals 'ie al is, maar volgens GM Authority wordt de cabine vergezeld met een touchscreen. Ja, een al 30 jaar geproduceerd model krijgt als enige update 30 jaar later een touchscreen, wat ook nog eens een standaardunit is uit de Silverado. Baanbrekend!

Misschien denk je dan: werd eens tijd. Toch zou het kunnen dat kopers helemaal niet zitten te wachten op dit soort luxe voor hun Chevrolet Express. Er is namelijk al eens de optie geweest voor een touchscreen, maar die werd in 2020 weer verwijderd vanwege gebrek aan succes. Vanaf 2027 is het scherm standaard en dus heb je geen keuze meer. Een bijzonder fenomeen.

Chevrolet heeft nog geen plannen om te stoppen met de Express, zoals gezegd is het een gevalletje 'we zien wel waar het schip strand'. In tegenstelling tot steeds veranderende EU-regelgeving lijkt er in de VS weinig druk te zijn om stokoude modellen met pensioen te sturen.

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