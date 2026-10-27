Corvette-baas heeft slecht nieuws voor puristen

Een dikke handgeschakelde sportauto is voor heel veel liefhebbers nog steeds het beste dat er is. Gewoon lekker drie pedalen, een sportief pookje en zelf bepalen wanneer je de volgende versnelling erin ramt. Simpel toch? Helaas voor de puristen dreigt de volgende Chevrolet Corvette het zonder de handbak te moeten doen. Wat eigenlijk best vreemd is want de eindbaas achter de Corvette wil zelf het liefste een handbak.

Handbak is gewoon duur

De ultieme liefhebber van de handbak en tevens ook hoofdingenieur van de Corvette C9, Tony Roma, zou de nieuwste Corvette maar al te graag met een handbak zien. Echter is er een klein probleempje: het past gewoon niet bij de techniek van de Chevrolet.

Dat komt voornamelijk door de nieuwe motoropstelling die het merk gebruikt sinds de C8. Daar ligt de motor namelijk achterin en daardoor gebruikt de Corvette een transaxle met dubbele koppeling die speciaal voor deze opstelling is bedacht. Bij de oudere modellen kon Chevrolet makkelijk een handbak monteren omdat de aanpassingen allemaal relatief betaalbaar waren. Dat ligt bij de C9 dus allemaal net een beetje anders.

Om dit hele plan te laten slagen moet de Amerikaanse autobouwer een compleet nieuwe handbak ontwikkelen, en dat is best een dingetje. Helemaal als je je bedenkt dat er echt maar een paar mensen zijn die de optie aanvinken.

Volgens Roma zijn versnellingsbakken gewoon ontzettend duur, en dat maakt het lastig om die handbak goed te praten. Helaas.





















Misschien nog hoop

Maar misschien kan aftermarket-versnellingsbak fabrikant Tremec een oplossing bieden? Dat klinkt op papier best aantrekkelijk. Een externe partij ontwikkelt de oplossing en Chevy hoeft hem alleen nog maar in de Corvette te pleuren. Klinkt niet eens zo slecht toch?

Maar helaas, volgens Roma is zo'n versnellingsbak niet zomaar klaar voor serieproductie. Een werkende versnellingsbak bouwen is het probleem niet, maar hem in duizenden auto's hangen die al uitgebreid zijn getest en aan allerlei eisen voldoen maakt het lastig.

Daar komt nog bij dat de populariteit van handbakken volgens Roma nogal schommelt. Toen vrijwel iedere auto een handbak had, was een automaat met flippers juist luxe. Nu de automaat de standaard is geworden, is het omgekeerde gebeurd en krijgt de handbak weer iets speciaals.

Chevrolet begrijpt die aantrekkingskracht dus best. Maar of er genoeg klanten zijn om de ontwikkelkosten terug te verdienen, is een heel andere vraag.

De C9 moet ondertussen wel sneller en beter worden dan de huidige Corvette, zonder dat Chevrolet ineens Ferrari-prijzen gaat rekenen. De handbak is daarmee nog niet definitief van tafel, maar de kans lijkt dus klein.

Via: The Drive

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