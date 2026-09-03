China drukt rest van de wereld solid-state standaard door de strot

Hoewel fabrikanten steeds harder beginnen te blazen over hoe geweldig hun solid-state-batterijen zijn, gaat het in de realiteit soms helemaal niet over echte solid-state-batterijen. Op dit moment mag je namelijk het naampje zelfs op je huidige Tesla plakken zonder dat er iemand iets van kan zeggen. Er zit immers ook vaste materie in de accucellen. Maar nu China in rap tempo de echte solid-state-batterij aan het ontwikkelen is, wordt het hoog tijd om maar eens vast te stellen wat nu wel en wat nu niet een droogstofbatterij is.

Daarin neemt, hoe kan het ook anders, China het voortouw. Eind vorige maand legde het daarom een inmiddels door de International Electrotechnical Commission (IEC) goedgekeurd voorstel neer. Hierin staat dat we allemaal het goede voorbeeld van China moeten volgen en de daar voorgestelde nationale standaarden moeten overnemen.

6 uur op 120 graden

In die standaard, die in december 2025 werd in het land werd voorgesteld, staat dat een solid-state-batterij alleen nog deze naam dragen als deze maximaal 0,5 procent vocht mag verliezen tijdens een erg specifieke test. Hierin wordt de een accucel zes uur lang in een vacuüm op 120 graden gehouden. Verliest de cel in die tijd meer dan 0,5 procent aan gewicht, dan komt hij niet door de keuring en is het geen solid-state.

Sinds 1 juli is overigens al een iets lossere standaard aangenomen in China. Daarin staat dat een accucel niet meer dan 5 procent vocht mag bevatten om de naam solid-state te mogen dragen. Tot 20 procent vloeistof mag de accu een 'hybride' titel dragen en alles daarboven blijft onveranderd.

De voorgstelde standaard maakt het voor fabrikanten onmogelijk om het publiek te misleiden met claims dat het auto's al uitrust met de vastestofbatterij, terwijl deze nog voor de helft nat zijn. Met andere woorden: de semi-solid-state, zoals enkele fabrikanten hun accupakketten creatief noemen, worden hierdoor niet meer serieus genomen.

Nog niets in steen

Overigens betekent het accepteren van het voorstel nog niet dat de standaard ook wereldwijd wordt overgenomen. Op dit moment wordt het door een werkgroep, bestaande uit afgevaardigden uit China, Frankrijk, Japan en Zuid Korea, doorgenomen. Verwacht wordt dat er pas over twee tot drie jaar een kogel door de kerk gaat. In de tussentijd is er ruimte om andere voorstellen voor standaarden in te dienen.

Vooralsnog claimen meerdere Chinese autofabrikanten dat ze goed op weg zijn met de ontwikkeling van hun eigen solid-state-batterijen. Enkelen beweren zelfs al dat ermee getest wordt in auto's en dat de productie hiervan zelfs dit jaar al op gang kan komen. Dit gebeurt allemaal terwijl nog geen van de fabrikanten het voor elkaar heeft om de massaproductie van de droge batterijen op te tuigen. Iets wat volgens experts nog jaren kan duren en om hoger dan verwachtte investeringen vraagt.

Aanvankelijk leek het er namelijk op dat conventionele productielijnen voor natte batterijen relatief eenvoudig omgebouwd konden worden, maar met de nieuwe standaard die eraan zit te komen en de eisen waaraan voldaan moet worden, vergt het een compleet andere en lastigere productie. Kortom: de standaard zorgt ervoor dat massaproductie nog langer op zich laat wachten.

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