Waarom de halvering van de export van Chinese PHEV's eigenlijk niets betekent

Tijd voor een feestje: de EU heeft eindelijk een winst geboekt en heeft China zover gekregen dat het de export van PHEV's naar ons continent gaat halveren. In ruil daarvoor krijgen de Chinezen makkelijker toegang tot veel van onze producten. Win-win toch? Niet helemaal.

De Europese autobouwers proberen al maanden druk uit te oefenen op Europa om de invasie van Chinese PHEV nu eens aan te pakken. Tot begin deze maand steeg de import van dat soort auto's uit China met maar liefst 86 procent.. Iets wat vooral aantrekkelijk is gemaakt doordat de EU even vergeten was om naar een extra importheffing op EV's, ook de PHEV mee te nemen in de regels. En daardoor konden Chinese autobouwers hun voertuigen gemiddeld 20 procent goedkoper op de markt brengen. Maar alles komt goed, want de twee grootmachten zijn om tafel gegaan en zijn het eens: vanaf nu exporteert China de helft minder PHEV's naar Europa.

Probleem niet opgelost

Of zo lijkt het. De deal gaat over vier jaar. In die periode wordt de export stapsgewijs verlaagd en gaat de export van Europese producten geleidelijk omhoog. Het idee is dan ook niet om de Europese auto-industrie te redden, maar om de handelsbalans tussen de EU en China te herstellen. Wij halen meer uit het Verre Oosten dan dat erheen gaat.

Maar dan nog kun je stellen dat het halveren van de export van de PHEV's over vier jaar compleet nutteloos is. De enige reden dat een PHEV nu interessant is, is omdat hij aantrekkelijk geprijsd is en een tussenweg biedt tussen de overstap van een benzineauto naar een EV. In het proces willen mensen graag genoegen nemen met het slechtste van beide werelden, om er maar zeker van te kunnen zijn dat ze niet hoeven te laden of te tanken als ze in de zomer naar de camping in Frankrijk rijden.

Daarnaast zien we nu dat het marktaandeel van de hybrides begint af te nemen in voordeel van de volledig elektrische auto. Dat is niet gek, want die wordt aan alle kanten aantrekkelijker. De laadsnelheid en de actieradius gaat gestaag omhoog terwijl de prijzen, hoewel nog steeds hoog, beginnen te dalen.

Winst voor China

Met andere woorden: de trend tekent zich al af. Mensen zullen over vier jaar lang niet meer zoveel kiezen voor een PHEV als voor een EV. En daarmee tekent China eigenlijk een deal die enkel in het voordeel van zichzelf is. Het heeft er alle schijn van dat de export van hybrides toch al zou gaan afnemen, dus dan is het prima als je daar een overeenkomst aan verbindt waarbij je zelf nog eens een cadeautje krijgt ook.

Daarnaast weten ze ook in China dondersgoed dat er in Brussel al langere tijd overlegd wordt om het gat in importheffingen te dichten. Als die importheffingen er dan eindelijk komen voor PHEV's, heeft dat automatisch als resultaat dat de Chinese export ervan zal afnemen. Ook werken Chinese fabrikanten al langere tijd aan het optuigen van productie in Europa, juist om dit soort extra regeltjes te omzeilen.

Werk aan de winkel

Onderaan de streep staat er nog wel een belangrijk element in de overeenkomst: China belooft niet moeilijk te gaan doen over de export van zeldzame aardmetalen en permanente magneten. Elementen die essentieel zijn voor de productie van elektrische auto's, en waar China zo ongeveer het monopolie op heeft.

Europa geeft ook aan dat dit alles slechts het begin is. Er is nog steeds een enorme disbalans in de handel tussen de EU en China dat rechtgetrokken moet worden. Er moet nog een hoop overlegd worden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover