Heeft waterstof toekomst? China gelooft er steeds meer in

Het lijkt wel alsof de hele Chinese auto-industrie de rest van de wereld op sleeptouw heeft. Technologisch gezien leveren ze in veel gevallen betere volledig elektrische auto’s af dan waar mening Europees autobouwer nu tot in staat is. Daarmee geeft juist de Chinese automarkt ook aan welke richting de wereldwijde markt op gaat. Tenminste, daar heeft het alle schijn van, voornamelijk omdat diezelfde autobouwers ook op andere continenten aan het sturen zijn geslagen.

Tanken blijft sneller dan laden

We geven als voorbeeld het extreem snelladen dat sinds deze maand dankzij de komst van Chinese nieuwkomer Denza ook voet op Europees grondgebied heeft gezet. Het lijkt een logische richting, want het neemt een van de meest gehoorde drempels weg die mensen moeten nemen bij de overstap naar een EV: lange laadtijden. Maar toch blijkt er, ook in China, een toenemende vraag naar een andere volledig elektrische technologie waarmee je binnen drie minuten met een volle lading weer verder kunt: waterstof.

Als we Global Product Development General Manager Yu Cheng van Deepal mogen geloven, dan scoren auto’s die op waterstof rijden constant tien procent hoger dan wat de markt voorspelt. Met andere worden: er is een groeiende vraag naar auto’s waar je gewoon mee kunt tanken, maar die wel volledig elektrisch rijden.

Optimaliseren

Deepal laat deze marktontwikkeling dan ook niet zomaar gaan. Het geeft aan dat het nu al bezig is met het optimaliseren van het bestaande fuel cell-systeem. Volgens de fabrikant zijn er vooral aanzienlijke stappen te zeten op het gebied van efficiëntie en vooral op kosten. De auto met het vernieuwde systeem moet in 2027 op de markt verschijnen.

De Chinese autobouwer is niet de enige die nog steeds gelooft in de ontwikkeling van waterstofauto’s. Ook BMW en Toyota en anderen blijven eraan vasthouden. Beide partijen houden er wel een andere strategische visie op na. Zij geven aan dat het naïef is om te denken dat de hele wereld in een BEV stapt en dat voor een bepaalde niche het veel logischer is om een waterstofauto te kiezen, en dat die niche ook bediend moet worden.

Tegelijkertijd is waterstof zeker bezig aan een langzame opmars. Deze wordt vooral getrokken door vervoerders die het goedje als goede vervanger zien voor diesel. Het is dan ook dat de infrastructuur voor het tanken van waterstof vooral op industriële gebieden plaatsvindt. Het is daarbij aannemelijk om te denken dat dit uiteindelijk ook doorgroeit naar stedelijkere gebieden, wat de waterstofauto aan de nodige populariteit kan helpen.