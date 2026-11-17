Een roestige klassieker is voor veel liefhebbers eigenlijk gewoon een bodemloze put. Je begint met een klein plekje bij de wielkast en voor je het weet ben je een half jaar en duizenden euro's verder. Vervolgens lig je in bed en vraag je je af of het toch niet verstandiger was om een modernere auto te kopen. Maar niet getreurd, China komt met de oplossing.

Je klassieker is straks deels Chinees

Chinese fabrikant Jiangsu Juncheng Vehicle Industry maakt nieuwe stalen carrosserieën voor allerlei verschillende klassieke auto's. Denk aan bijvoorbeeld de Toyota AE86 Corolla en Nissan 240Z, maar ook de eerste generatie Mustang en Bronco of Land Rover Defender en Toyota FJ40. Voor deze en nog veel meer modellen worden onderdelen en carrosserieën geproduceerd.

En zoals je waarschijnlijk al had verwacht, zijn die prijzen echt opvallend bescheiden. Wil jij bijvoorbeeld een volledige kale carrosserie voor een Toyota AE86 of Nissan 240Z dan kost dat je ongeveer 8.600 euro. Een Mustang uit '67 is dan wel weer iets duurder, namelijk 14.500 euro.

En er komen nog meer auto's aan. Zo wil het bedrijf straks ook complete carrosserieën leveren voor de Porsche 911 964 en de Mercedes 300 SL Gullwing. Deze zullen voor een bedrag van ongeveer 16.400 euro online komen. Dat klinkt toch allemaal niet zo gek.

Nou voordat jullie denken dat je zo'n ding bestelt en hem vervolgens kan starten en naar de RDW kan rijden. Het gaat om een carrosserie. Met niks. Kaal. Heb jij bijvoorbeeld een Mustang uit '67 die sneller wegrot dan jij kan lassen, dan kan je zo'n carrosserie kopen en vervolgens de motor, versnellingsbak, ophanging en interieur overzetten.

De manier waarop het bedrijf dit allemaal doet is trouwens best indrukwekkend. De fabriek begint met twee originele auto's: eentje wordt volledig uit elkaar gehaald en de andere dient als referentie. Daarna wordt ieder onderdeel 3D-gescand. Op basis daarvan worden stempels gemaakt waarmee de losse panelen uit staal worden gevormd. Voor een AE86 of 240Z zijn meer dan 300 verschillende stempels nodig. Zo'n stempel kan tientallen uren aan CNC-bewerking en handmatig polijsten kosten.

Wel nieuw, maar niet origineel

Er is wel een belangrijk dingetje. De carrosserieën worden zonder merklogo's en chassisnummers geleverd. De fabrikant ziet ze zelf als vervangende onderdelen voor auto's die ouder zijn dan 25 jaar, niet als compleet nieuwe auto's. Koop jij dus zo'n carrosserie, dan kan je hem niet zomaar als nieuwe AE86 of Mustang laten registreren. Het overzetten van een bestaand chassisnummer is best wat gedoe en kan juridisch ook echt voor hoofdpijn zorgen.

Daarnaast verdient de kwaliteit ook echt nog wat aandacht. Bij prototypes die op de SEMA-beurs verschenen, waren er een aantal klachten over onder meer slecht uitgelijnde gaten en laswerk. De fabriek heeft inmiddels wel aardig wat ervaring met de productie van Ford Bronco-carrosserieën, maar bij de AE86 werd tijdens een fabrieksbezoek nog maar het vierde exemplaar opgebouwd.

Los van dat is dit toch echt wel interessant. Want naast complete carrosserieën levert het bedrijf ook losse delen. Ideaal voor als je jouw klassieker op wil knappen maar liever niet de jackpot betaalt omdat het bijna niet meer te vinden is.

Mag dat allemaal zomaar?

Ja, dat is natuurlijk een beetje de grote vraag. Want dat de auto's oud zijn wil niet zeggen dat iedereen zomaar carrosserieën mag namaken. De Chinese fabrikant zegt zelf wel dat de modellen oud genoeg zijn, maar dat ligt juridisch natuurlijk wel iets ingewikkelder. In Europa vervalt het modelrecht na maximaal 25 jaar, maar er kunnen ook andere intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals auteursrecht en merkrecht.

Maar goed. Het feit alleen al dat je op deze manier jouw klassieker kan herstellen zonder dat je jezelf scheef betaalt is wel een fijne gedachte.