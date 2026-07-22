China haalt nieuw PHEV-verkooprecord in Europa

De Europese Unie dacht Chinese automerken te slim af te zijn door importheffingen in te voeren op elektrische auto’s uit het land. China liet hierna direct haar flexibiliteit zien. ‘Geen EV’s meer? Prima, dan brengen we net zo makkelijk een boel plug-in hybrides naar Europa waarover geen extra belasting wordt geheven’, was ongeveer de reactie.

Die tactiek blijkt aardig te werken. Volgens analisten van Dataforce pakten de Chinezen merken samen nog nooit zo’n groot aandeel bij de Europese PHEV-verkopen als het aandeel in juni van dit jaar.

Het Chinese aandeel in Europa

Van de nieuwverkochte stekkerhybrides die vorige maand in Europa werden verkocht, was 34 procent van Chinese makelij. Het aandeel van EV’s en hybrides bleef ongeveer gelijk met de voorgaande maanden. Bij de elektrische auto’s is dat 15 procent, wat voor mijn gevoel best een beetje tegenvalt maar wie ben ik. Bij de hybrides zonder stekker zit het percentage op bijna een kwart. Kijk je over de hele breedte, dan pakt China een aandeel van 11 procent. Meer dan één op de tien nieuwe auto’s die nu worden verkocht in Europa is dus Chinees.

Hoelang nog?

Dataforce-analist Julian Litzinger ziet ook de populariteit van Chinese PHEV’s maar voorspelt dat het feestje snel weer voorbij zal zijn. De EU is bezig met het invoeren van zo’n zelfde invoerbelasting als op Chinese EV’s voor de plug-in hybrides. We weten niet wanneer de EU met deze maatregel komt en of de belasting heftig genoeg is om de Chinese PHEV’s te stoppen.

In de tussentijd pushen de merken hun hybrides zoveel als mogelijk zodat ze echt naam hebben in Europa. Daarmee zouden er genoeg dealers en rijdende auto’s in Europa zijn dat een extra heffing ook Europese klanten gaat raken. Da’s de theorie, nu de praktijk nog.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover