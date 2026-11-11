Chinese export hybrides naar EU explodeert voor quota ingaat!

China liet eerst weten dat het hard zou optreden tegen nog meer handelsbeperkingen vanuit de EU. Vervolgens gaat het met schijnbaar hangende pootjes akkoord met een quota op het aantal hybrides dat naar ons continent verscheept mag worden. Nu blijkt waarom dat zo makkelijk ging.

Chinese automakers hebben haast gezet achter de export van hybrides naar Europa in het derde kwartaal van dit jaar. In totaal steeg de wereldwijde export van auto's uit China met 72 procent. Daaronder namen de plug-in hybrids het grootste aandeel voor zich. De export van dit type auto steeg met maar liefst 172 procent. De export van EV's stond ook niet stil en nam met 135 procent toe.

Goed idee, mindere uitvoering

Vorige maand sloot de EU een deal met China. Hierin was overeengekomen dat de export van Chinese PHEV's naar Europa beperkt zou worden tot zo'n 350.000 stuks per jaar. Die grens zou elk jaar kunnen veranderen, afhankelijk van de omstandigheden. Het idee ervan is om de Europese autobouwers wat ademruimte te geven in de overdonderde invasie van Chinese merken die met een goedkoper aanbod lachend marktaandeel van de gevestigde orde opslokken. Ook was het idee om hiermee de handelsbalans met China wat te herstellen. Wij halen inmiddels veel meer uit China dan dat China van ons afneemt.

Maar laten we die limiet eens in perspectief plaatsen. In de eerste negen maanden van dit jaar gingen er in Europa 411.479 (plug-in) hybrides over de toonbank. De totale verkoop van Chinese auto's bereikte bijna het dubbele met ruwweg 760.000 stuks, blijkt uit data van Dataforce. En de rek is er nog zeker niet uit. In september groeide de vraag naar PHEV's met 218 procent. Daarbij moet je ook nog even onthouden: alle PHEV's die straks hier in havens staan te wachten op eigenaren, vallen nog steeds niet onder de limiet. Met andere woorden: de Chinese autofabrikanten kunnen ook tot ergens halverwege volgend jaar nog prima op de vraag inspelen.

En de EV dan?

Tegenover de cijfers van hybrides, staat een uiterst matige toename in vraag voor Chinese EV's van 116 procent. Je hoeft dus geen raketgeleerde te zijn om te zien dat de Chinese autobouwers nog even heel rap willen profiteren van de explosief stijgende vraag naar hun half elektrische producten voordat het ze moeilijk gemaakt wordt. En zelfs dan werkt een groot gedeelte aan een alternatieve route om de quota te omzeilen door bijvoorbeeld in Europa te gaan produceren.

En dan wordt ook nog eens verwacht dat markt voor hybrides niet een heel lang leven beschoren is. Er wordt wel eens gezegd dat het de diesel van de toekomst is. Geschikt voor een beperkte doelgroep die veel kilometers maakt. De rest kan zich over een paar jaar prima bekoren met een volledig elektrische auto die dan inmiddels meer dan voldoende actieradius en een dusdanig hoge laadsnelheid heeft dat niemand er meer over klaagt. De restwaardes? Die laten we even voor wat het is...

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