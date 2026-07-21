EV’s veroorzaken in grootste EV-land een probleem van 38 miljard euro

In China is de overstap naar elektrisch rijden een gigantisch succes gebleken: ruim de helft van alle verkochte nieuwe auto’s heeft inmiddels een stekker. Maar waar het land jarenlang werd geprezen als hét voorbeeld voor de rest van de wereld, beginnen de schaduwzijden van deze razendsnelle elektrificatie nu pijnlijk duidelijk te worden. China kampt namelijk met een dubbel probleem op EV-gebied.

Probleem 1

Het eerste euvel: de wegen worden door loodzware EV’s veel sneller aan gort gereden. Toen elektrisch rijden in China opkwam, gaven kleine, lichte stadsautootjes de toon aan. Die tijd is definitief voorbij. Autofabrikanten proppen tegenwoordig gigantische accupakketten in auto's om actieradiusangst weg te nemen en rusten SUV's uit met giga-schermen, koelkasten en massagestoelen. Het resultaat? Een gemiddelde nieuwe Chinese EV is ruim vijf meter lang en weegt niet zelden ruim 2.500 tot 3.000 kilo.

Het enorme gewicht – in combinatie met het directe koppel op de wielen – pleegt een aanslag op het wegennet. Zeker lokale en regionale wegen hebben er last van spoorvorming, gaten en beschadigde bruggen.

Probleem 2

Tegelijkertijd ontstaat er een financiële spagaat. Jarenlang werd het onderhoud van het Chinese wegennet grotendeels gefinancierd uit de accijnzen op benzine en diesel. Nu het merendeel van de automobilisten is overgestapt op EV’s drogen die belastinginkomsten in rap tempo op.

Volgens onderzoekers is het tekort op de onderhoudsbudgetten opgelopen tot omgerekend ruim 38 miljard euro per jaar. En het is niet zo dat ze tijd genoeg hebben om een oplossing te vinden. Ongeveer 40% van de lokale wegen bevindt zich in een kritieke staat en zijn dringend aan herstel toe. Tja, je moet maar al die EV-merken willen subsidiëren hè.

De oplossing?

Om het tij te keren, overweegt de Chinese overheid verschillende maatregelen. Er wordt gekeken of China kan gaan werken met rekeningrijden: een belastingheffing per gereden kilometer. Ook wil de overheid zwaardere auto’s extra zwaar gaan belasten om fabrikanten te dwingen weer kleinere, lichtere auto’s te bouwen. In de tussentijd is de aangenomen maatregel een pijnlijke voor China: de vrijstellingen voor hybrides en elektrische auto's worden in sneltreinvaart afgebouwd.

Kijken we mee, Europa?

Het Chinese drama legt een probleem bloot waar we hier in het westen voor moeten waken. Ook in Nederland en de rest van de EU stimuleert de overheid de overstap naar elektrisch rijden, terwijl zware elektrische SUV's het wegennet verpletteren. Ja, onze wegen zijn een stuk beter gebouwd, maar het is niet zo dat er nu hier helemaal geen haarscheurtjes in de infrastructuur zijn , om me nog maar zacht uit te drukken.

Ook moeten we behoedzaam zijn voor eenzelfde gat in de begroting. De accijnzen die nu binnenkomen door benzine- en dieselverkoop zullen verdwijnen of anders krimpen door de EV-groei. Hoe gaan wij deze inkomsten voor de staatskas opvangen? Er wordt in Nederland gekeken naar verschillende mogelijkheden . Hoe vind jij dat de overheid het moet aanpakken?

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Via CarScoops