China pakt autobesitas onder EV's aan

Er was ooit een tijd dat een actieradius van 400 kilometer wereldnieuws was. Inmiddels lijkt iedere nieuwe EV pas serieus genomen te worden als hij duizend kilometer kan rijden, een bioscoop aan boord heeft en groot genoeg is om een studio-appartement te vervangen. China kijkt naar die ontwikkeling en lijkt eindelijk door te hebben dat ze misschien, heel misschien, een tikkeltje zijn doorgeslagen.

EV's worden steeds dikker

China wil nu dus voorkomen dat elektrische auto's steeds groter, zwaarder en minder efficiënt worden. Dus gelden er sinds 1 januari 2026 strengere regels voor het energieverbruik van nieuwe elektrische personenauto's, zo meldt de Chinese staatszender CCTV. Dat klinkt misschien een beetje saai, maar de aanleiding is eerlijk waar best interessant. De gemiddelde personenauto in China woog vorig jaar 1.704 kilogram. Dat is ongeveer een derde meer dan in 2012.

Een belangrijk deel van die gewichtstoename komt natuurlijk door die batterij. Fabrikanten proberen elkaar af te troeven met steeds grotere actieradiussen, waardoor sommige EV's inmiddels rustig accupakketten van 800 kilogram meeslepen. Om dat even in perspectief te brengen, dat is ongeveer het gewicht van een complete Toyota Aygo. Alsof dat nog niet genoeg is, worden auto's ook steeds breder. Sommige SUV's tikken inmiddels bijna 2,30 meter aan. Dat is leuk totdat je probeert in een normaal parkeervak te manoeuvreren.

De vicieuze cirkel van de EV

Het probleem is natuurlijk vrij simpel. Een grotere accu geeft je meer rijbereik, maar maakt een auto ook weer zwaarder. Dat extra gewicht vraagt vervolgens weer om meer verbruik, waardoor fabrikanten nóg grotere accu's monteren. Voor je het weet rijdt er een elektrische SUV rond die qua gewicht dichter bij een tank zit dan bij een personenauto.

China wil die cirkel dus gaan doorbreken met een verplichte energieverbruiksnorm. Voor een elektrische auto van ongeveer twee ton geldt een maximumverbruik van 15,1 kWh per 100 kilometer volgens de Chinese CLTC-meetmethode. Daardoor kunnen fabrikanten niet langer alles oplossen met een grotere batterij. Ze zullen ook moeten kijken naar lichtere constructies, betere aerodynamica en efficiëntere aandrijflijnen.

Goed nieuws voor Europa?

Uiteraard is deze maatregel ook voor Europese automobilisten interessant. China is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste EV-markten ter wereld en merken als BYD, Nio, Xpeng en binnenkort mogelijk Xiaomi hebben hun pijlen nadrukkelijk op Europa gericht. Als Chinese fabrikanten worden gedwongen om efficiëntere auto's te bouwen, bestaat een vanzelfsprekend goede kans dat die kennis uiteindelijk ook op Europese modellen terechtkomt.

Ik bedoel, een elektrische auto die minder weegt, minder energie verbruikt en ook nog eens makkelijker in een parkeervak past klinkt niet als een heel slecht idee.

Via onze vrienden van Bright.nl

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws