China pakt absolute monopolie op batterijmarkt, kan straks prijzen gaan bepalen

We wisten al dat we voor een groot deel afhankelijk waren van China voor zo’n beetje alles, inclusief batterijen voor de EV’s waarin we over een paar jaar allemaal moeten rijden. China is zich natuurlijk ook heel erg bewust van die positie en doet er alles aan om die zo sterk mogelijk te houden. Dat lukt meer dan redelijk.

Uit de laatste cijfers van SNE Research blijkt namelijk dat de greep op de wereldwijde batterijmarkt vorig jaar nog veel sterker is geworden. China heeft nu meer dan 70 procent in handen. Dat is ruwweg twintig procent meer dan in 2021 het geval was en vier procent meer dan in 2024.

Groei gaat door buiten China

De sterke groei is er dus wel uit, maar de concurrenten uit Japan en Zuid-Korea blijven marktaandeel inleveren. Ook in Europa gaat het niet heel erg de goede kant op, met de sluiting of opschorting van meerdere batterijfabrieken van onder andere Stellantis en Northvolt.

Zet daartegenover dat de Chinese partijen juist buiten de eigen grenzen aan het uitbreiden zijn, en het wordt steeds lastiger om de monopolie aan te vechten. BYD heeft of werkt aan fabrieken in Turkije en Hongarije, terwijl CATL naast een fabriek in Hongarije in toenemende mate toeleverancier wordt van Volkswagen en Mercedes.

Het gat lijkt de aankomende jaren dus nog te verder groeien. Zeker nu de Chinese markt aan het inkakken is, zoeken de batterijmakers in toenemende maten hun heil in markten waar dat niet of minder het geval is. Ook kunnen ze juist profiteren van het wegvallen van kleinere, lokale spelers. Tegelijk hebben niet-Chinese batterijbouwers vooral veel last van het imploderen van de Amerikaanse EV-markt.

Iets grotere uitdaging

We hoeven je natuurlijk niet te vertellen wat een monopolie kan inhouden. In dit geval is die ook wat lastiger aan te vechten door er een beurswaakhond op af te sturen of heel China voor het gerecht te slepen. Laten we het er maar op houden dat de plannen van de EU om ons minder afhankelijk te maken van China, iets uitdagender zijn geworden.