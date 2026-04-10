China trapt op de rem: productie van accupakketten moet omlaag

Als Chinese fabrikanten ergens goed in zijn, dan is het wel in razend tempo de productie tot ongekende hoogtes opschalen. Maar dat dit niet altijd goed uitpakt, is wel te zien op de Chinese automarkt. Daar is het opschalen van de productie zo uit de hand gelopen dat de concurrentie zo groot is geworden, dat de prijzen compleet zijn ingestort en een groot gedeelte van de branche er bijna onder bezwijkt.

Eerst nadenken, dan doen

Dat is dan ook een belangrijke reden dat de Chinese overheid het nodig vindt om even op het rempedaal te gaan staan. Het heeft de zestien grootste accubouwers van het land voor de tweede keer opgeroepen om de oogkleppen af te zetten en eens goed na te denken over waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn. Of eigenlijk: het heeft vriendelijk doch dringend verzocht om de productie gecontroleerd op te schalen en de focus op productverbetering niet uit het oog te verliezen.

Het afremmen van de markt komt in een tijd waarbij al veel overproductie plaatsvindt. Dat komt voor een deel doordat EV-makers meer moeite hebben om hun auto’s te slijten dan aanvankelijk werd gedacht. Aan de andere kant merken de batterijmakers toenemende vraag naar hun producten door de oorlog in Iran en de energiecrisis die daaruit voort is gekomen.

Stabiliteit is vooral voor automakers prettig

Het verzoek om af te remmen is over de langere termijn waarschijnlijk alleen maar positief voor de autobranche. Als de accubouwers er netjes gehoor aan geven, dan betekent dat voornamelijk stabiliteit in prijs en toelevering van de producten die nodig zijn om elektrische auto’s te blijven bouwen. En dat is dan weer positief voor de autokoper, want die kan er redelijk zeker van zijn dat ook de prijzen van EV’s niet belachelijk zullen gaan schommelen, omdat het belangrijkste onderdeel ineens veel duurder is geworden of niet meer leverbaar is omdat de leverancier is omgevallen. Win-win!