China geeft toe: solid-state batterij duurt nog minimaal 4 jaar

Autofabrikanten struikelen over elkaar om doorbraken op het gebied van de solid-state batterij (SSB) te claimen. Sommigen wagen zich zelfs al aan claims over massaproductie en gebruik in elektrische auto's die daadwerkelijk op korte termijn op de markt zouden moeten komen. Ironisch genoeg ziet China, het land dat zo hard inzet op de ontwikkeling van de SSB echte adoptie voorlopig nog niet gebeuren.

Als je een beetje het nieuws volgt, dan zit je waarschijnlijk met smart te wachten op de eerste EV die met een echte droogstofbatterij op de markt gebracht zal worden. De accutechnologie zou er na ontelbare doorbraken al meerdere keren klaar zijn voor gebruik op grotere schaal. Maar vreemd genoeg blijft die schaal toch verdacht lang erg klein. Zouden de Chinese fabrikanten elkaar dan vooral op papier aan het aftroeven zijn?

Een erg optimistisch vijfjarenplan

Daar heeft het wel alle schijn van, want het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie (MIIT) bracht onlangs een rapport uit waarin het een ietwat realistischere verwachting schetst. In het vijfjarenplan geeft het namelijk aan dat het verwacht dat de SSB pas ergens in 2030 op grotere schaal in gebruik genomen zal worden.

Kortom: de droge accu's laten nog minimaal vier tot vijf jaar op zich wachten, en zelfs dat is nog een ambitieuze inschatting, stelt het rapport. De tijdlijn is namelijk afhankelijk van de een nog snellere groei van de batterij-industrie en een versnelling van de stroom aan innovatie en doorbraken in geavanceerde batterijtechnologie. Iets waar de Chinese overheid wel op stuurt, maar waar nooit de volle 100 procent controle op kan zijn. Een doorbraak kan je immers niet al jaren van te voren in de agenda zetten.

Hoewel rapport van MIIT uitgaat van het meest positieve scenario, waarbij je je kunt afvragen of zelfs dat haalbaar is, plaatst het in ieder geval alle claims van Chinese auto- en accubouwers in perspectief. Anders gezegd: je hebt nog een paar jaar om te sparen voor die EV met SSB.

Ook de zoutbatterij laat nog even op zich wachten

Het rapport gaat ook in op een andere veelbelovende accutechnologie: de zoutbatterij of sodiumbatterij, of natriumbatterij, net hoe je het wilt noemen. Dit type accu vindt zijn weg al langzaam naar de eerste productieauto's en de massaproductie begint toe te nemen. Het idee is dat dit type accu op termijn een betere optie moet worden dan de LFP-batterij aangezien hij vooral op papier in heel veel opzichten een financieel betere keuze is.

In de praktijk laat dat nog wat te wensen over, waardoor MIIT stelt dat er in de aankomende periode vooral gewerkt moet worden aan de energiedichtheid van de zoutbatterij terwijl de productiekosten omlaag moeten. Een tijdlijn hiervoor stelt het helaas niet op.

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