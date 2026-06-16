Vanaf 1 juli mogen accupakketten niet meer in de fik vliegen en exploderen

De opmars van Chinese automerken in Europa gaat gestaag door, en dat is misschien wel heel goed voor de algemene veiligheid. China verbiedt namelijk vanaf 1 juli elektrische auto's met accupakketten die in de fik kunnen vliegen of zelfs kunnen ontploffen.

Vanaf 1 juli gaan er twee nieuwe veiligheidsstandaarden in China in werking. Beiden hebben te maken met de veiligheid van accupakketten in EV's die in het land verkocht worden. De eerste (GB18384—2025) is nog redelijk eenvoudig. Die stelt dat het vanaf de eerste dag van de volgende maand verplicht is om een fysieke knop te hebben waarmee de hoogspanningsaccu ontkoppeld kan worden. Deze regel vervangt de hiervoor geldende regel die stelde dat het ook enkel softwarematig mocht.

Brand en explosies zijn verboden

De tweede (GB38031—2025) is wat ingrijpender. Die stelt namelijk dat accupakketten helemaal niet meer moeten kunnen ontbranden of exploderen. Ook staat hierin vermeldt dat rook en andere schadelijke gassen de inzittenden van de auto niet mogen schaden. Deze regel vervangt de voorgaande waarin het enkel nog verplicht was om inzittenden minimaal vijf minuten voor ontbranding of explosie te waarschuwen van de gevaren. Het idee was hierbij dat men dan voldoende tijd had om zichzelf veilig te stellen.

De nieuwe regelgeving wordt gecontroleerd met uitvoerige tests waarbij er gekeken wordt naar de reactie van het accupakket bij schade die mogelijk veroorzaakt kan worden door een ongeval of iets dergelijks als het rijden over losliggend puin op de weg. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de prestaties van de batterijen na 300 snellaadsessies.

Mocht er ook maar iets hinten naar een onderliggend probleem, dan komt er een verbod op de verkoop van auto's met een dergelijk accupakket. Daarop hebben BYD en CATL, twee van de grootste accuproducten van de wereld, al aangegeven dat al hun producten aan bovenstaande eisen voldoen en dat ze dus geen problemen verwachten.

Ook de Chinese EV wordt duurder

Toch zien experts de nieuwe regelgeving iets anders dan enkel een stap in de richting van verbeterde veiligheid. Ze stellen namelijk dat het een verkapte manier is om de kwaliteit van Chinese EV's op te krikken en daarmee de kostenbesparende en versnelde ontwikkelingscycli van elektrische auto's eigenlijk de nek om te draaien. Door dat te doen, forceert China eigenlijk een eerlijkere concurrentie op de automarkt, omdat er niet meer puur het zo goedkoop en snel mogelijk produceren geconcurreerd kan worden. Met andere woorden: de kantjes kunnen er niet meer afgelopen worden.

Vanzelfsprekend zit er ook een nadeel aan de nieuwe regelgeving. Autofabrikanten moeten meer tijd en geld investeren in het ontwikkelen van nieuwe EV's. Die kosten zullen doorberekend worden aan de koper. Daarnaast zullen niet alle fabrikanten dit kunnen ophoesten. Men verwacht dan ook dat meerdere spelers door de nieuwe eisen zullen omvallen.

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