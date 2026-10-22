Chinees EV-merk verslaat al deze bekende merken in Europa

Waar Chinese autofabrikanten een paar jaar geleden nog lacherig werden afgedaan als kopieerkatten, verslaan ze nu een deel van de gevestigde orde in Europa.

Uit de officiële registratiedata van de Europese autofederatie ACEA blijkt dat het automerk BYD (Build Your Dreams) in de eerste negen maanden van 2026 goede verkoopcijfers kan overleggen. Het Chinese merk registreerde in Europa maar liefst 283.997 nieuwe auto’s, een indrukwekkende stijging van 134,6 procent vergeleken met dezelfde periode in 2025. Daarmee pakt BYD nu 2,7 procent van de gehele Europese automarkt in de eerste negen maanden.

Ook in Nederland weet de Chinese autogigant stevig voet aan de grond te krijgen. In de eerste negen maanden van 2026 werden er in ons land 6.409 nieuwe BYD's op kenteken gezet. De Nederlandse verkoop wordt vooral getrokken door de Seal U (2.690 registraties) en Atto 2 (1.547 registraties).

Deze merken worden verslagen door BYD

Een tijdje terug vloog BYD al over Tesla heen, maar inmiddels zijn er meer grote namen op de dodenlijst van BYD gekomen. BYD verkoopt in Europa in z'n eentje bijvoorbeeld meer auto's dan de traditionele Japanse merken Mitsubishi, Honda en Mazda bij elkaar opgeteld. Maar ook traditionele westerse zwaargewichten worden door BYD voorbijgestreefd. Fiat bijvoorbeeld. Het Stellantis-merk doet het een stuk beter dan vorig jaar (bijna 28 procent meer verkopen), maar staat met 268.760 registraties wel achter BYD.

Ook de gigant uit Dearborn, Michigan moet het onderspit delven. Jawel, de Ford Motor Company verkoopt in de eerste drie kwartalen van 2026 minder auto’s dan BYD. Ford zit op 277.268 auto’s, wat 15 procent minder is dan vorig jaar en dus meer dan 6.700 minder dan de grote plaag uit China.

Waarom BYD zo hard groeit

Het succes van BYD is geen toevalstreffer. Waar veel nieuwe toetreders zich beperken tot één of twee dure EV-crossovers, levert BYD inmiddels een volwassen en breed scala aan modellen. Het aanbod begint bij een betaalbaar instappertje van zo'n 23.000 euro en loopt via gezinscrossovers en ruime stationwagens door tot grote luxe sedans en zware SUV's. Het enige wat momenteel nog aan het modellengamma ontbreekt is een sportieve coupé, maar met de aanstaande komst van het merk Denza en diens Z wordt ook dat gat binnenkort gedicht. Oh en wat ook helpt, is het financiële handje van de Chinese overheid boven het hoofd.