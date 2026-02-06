Chinees EV-merk wil PureTech-motoren slachten, maar wordt door overheid gestopt

De regelrechte aanval op Stellantis mag niet doorgaan.

Nadat BYD de concurrentiestrijd met Tesla won, richtte de autogigant zich op een nieuwe rivaal om uit de weg te ruimen. Het moest in Italië maar eens afgelopen zijn met de natte distributieriem. Dit type verbrandingsmotor werd berucht en beroemd dankzij de PureTech-motoren van Stellantis, maar ook sommige Ecoboost-torretjes van Ford hebben de riem door de olie lopen.

BYD bedacht een duivels plan om de natte-riem-motoren uit de weg te ruimen: de missie ‘Operatie Purificatie’ waar we al eens eerder over schreven. Italianen die een oude benzineauto met zo’n verbrandingsmotor des doods inruilde bij BYD tegen een EV of PHEV, konden tot 10.000 euro korting krijgen. Voor Nederland werd gekeken of zo’n actie ook passend zou zijn, maar wij kregen enkel een slap aftreksel ervan zonder regelrechte aanval op de natte distributieriem.

Italiaanse overheid zegt ‘No!’

De inruilactie is gecontroleerd door het Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), zeg maar de Italiaanse reclamewaakhond. Volgens het IAP overschrijdt BYD met deze inruilactie verschillende regels. Op het gebied van smaad, misleidende commerciële communicatie en oneerlijke vergelijkende reclame wordt BYD gepakt. De actie zou een directe en oneerlijke aanval zijn op een concurrent. En dat mag niet, dus moet BYD de campagne stopzetten.

Ford, maar ook zeker Stellantis zal erg blij zijn met het besluit. Het grote autoconcern met bekende Italiaanse merken als Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia en Maserati reageert tegenover Reuters op het nieuws. Volgens Stellantis is de beslissing van het IAP ”een belangrijke erkenning van de noodzaak om consumenten en concurrenten te beschermen tegen oneerlijk reclame”. Of in New Kids-vocabulaire: ‘Motte komme, jonguh!’

Er is nog geen reactie van BYD binnengekomen. Extra juicy: de baas van BYD in Italië is Alfredo Altavilla, de ex-leidinggevende van Fiat en FCA. Zou het Chinese merk straks met een inruilactie komen op auto’s die zomaar V2L inschakelen tijdens het rijden? Het offline halen van de Italiaanse inruilactie doet overigens niets af aan de campagne hier in Nederland.