Chinees Volvo-broertje krijgt af-fabriek een dikke bodykit

Samen met zijn Zweedse broer, de Volvo XC60, voert de Lynk & Co 08 de lijsten aan als de plug-in hybride met de grootste elektrische actieradius op de markt: 200 kilometer op één acculading. Waar de 08 redelijk ingetogen voor de dag komt, brengt de Duitse tuner Heico Sportiv daar verandering in.

Heico Sportiv is geen onbekende in het Geely- en Volvo-universum, maar de integratie gaat ditmaal verder dan losse tuning-onderdelen. Omdat Heico een officiële samenwerkingspartner van Lynk & Co is, zijn de artikelen rechtstreeks te bestellen via de online configurator van het merk. Afhankelijk van het aanbod worden de geselecteerde onderdelen direct opgenomen in de bestaande service- en garantiepakketten. Geen gedoe met vervallende fabrieksgaranties dus.

Het pakketje









Onderhuids blijft Heico van de SUV af. Het optische pakket bestaat uit acht verbredingsonderdelen, een tweedelige voorspoiler, nieuwe luchtinlaten in de voorbumper, een driedelige achterbumper en vier opvallende uitlaateindes. Alle onderdelen worden standaard geleverd in hoogglans zwart ABS-kunststof, maar kunnen optioneel in de gewenste carrosseriekleur gespoten worden.

Heico biedt de upgrade voor de Lynk & Co 08 aan in drie verschillende opbouwstappen. Vanaf eind november 2026 is het pakket leverbaar. Het basispakket inclusief wielkastverbreders, voorspoiler, luchtinlaten, achterskirt en vier uitlaatpijpjes kost 2.490 euro inclusief Duitse belastingen. Voor de vroege klanten zijn er nog twee introducitepakketten. Bij het eerste krijg je er verlagingsveren en spoorverbreders (spacers) bij voor het totaalbedrag van 3.490 euro. Intro-pakket 2 voegt er nog lichtmetalen 22-inch Heico-wielen aan toe. De prijs van dat setje is 7.390 euro. Daar fleurt je lease-PHEV van op, toch?

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