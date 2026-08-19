AUDI nu ook te bestellen in Europa: goede deal of toch niet?

Audi deed in 2024 een opmerkelijke move: ze lanceerden een gloednieuw merk, genaamd AUDI. Dat is Audi, maar dan met hoofdletters en zónder vier ringen. In China rijden er inmiddels twee modellen rond van dit merk.

Zijn er ook nog plannen om deze auto’s in Europa te leveren? Voor zover we weten niet. AUDI is echt heel specifiek afgestemd op de Chinese markt. Toch hebben we niet zitten liegen in de titel. Via een andere weg zijn de AUDI’s nu alsnog verkrijgbaar in Europa.

Europese typegoedkeuring















Je zou denken dat er wel genoeg keuze is qua Chinese auto’s in Europa, maar een partij genaamd Auto China heeft de taak op zich genomen om nóg meer modellen te importeren. Daarbij moet je vooral denken aan bijzondere modellen, zoals de Maextro S800 en de Xiaomi SU7. En nu bieden ze ook de AUDI-modellen aan. Je kunt op deze manier dus gewoon een Chinese AUDI bestellen met Europese typegoedkeuring.

Je hebt de keuze uit de Audi E5 Sportback en de AUDI E7X. De E5 is een stationwagen, met 787 pk en 647 kilometer range. Dat laatste cijfer is wel CLTC, want WLTP-cijfers zijn er logischerwijs niet. Houd er dus rekening mee dat 647 kilometer wel erg rooskleurig is.











Naast de E5 Sportback, waar het merk AUDI mee gelanceerd werd, is er inmiddels ook een tweede model: de E7X. Dit is een uit de kluiten gewassen SUV, die met 5,05 meter bijna net zo groot is als een Audi Q7. Deze auto heeft 680 pk en 660 kilometer CLTC-range. Voor alle duidelijkheid: de auto's staan op een ander platform dan de échte Audi's, ontwikkeld in samenwerking met SAIC.

Wat kost dat?

Dan komen we nu bij het meest interessante cijfer: de prijs. In China zijn deze auto’s namelijk behoorlijk goedkoop. Helaas valt de Europese prijs toch tegen. Auto China biedt de E5 aan voor € 59.980 ex. btw. Inclusief btw is dat dus € 72.488. Dan heb je wel een compleet uitgeruste auto. Een ander kleurtje of andere velgen kun je kiezen zonder meerprijs. De enige optie waar je nog voor bij moet betalen is een Smart Cockpit à € 650. Dan krijg je onder andere een head-up display. De AUDI E7X is te bestellen voor € 88.209.

Met deze prijzen zijn de AUDI’s eigenlijk totaal niet interessant voor Europa. Je hebt namelijk voor € 61.490 al een Audi A6 e-tron met 602 kilometer WLTP-range. Daar kom je hoogstwaarschijnlijk verder mee dan met 647 kilometer CLTC-range. Het enige voordeel is dat de AUDI 787 pk heeft. En dan hebben we het nog niet eens over de afwerking van het interieur en de afschrijving. Mocht je toch overtuigd zijn door het vermogen, dan kun je een exemplaar bestellen via Auto China.

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