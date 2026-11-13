Chinese auto is goedkoper, maar kost het dubbele!

Chinese elektrische auto's overspoelen onze markt. De aanschafprijs ligt lager dan de Europese concurrentie, maar eenmaal in bezit moet de auto ook worden verzekerd. Wat blijkt? De premies liggen soms tot wel 98 procent hoger.

Als je een nieuwe auto aanschaft wil je hem natuurlijk all-risk verzekeren. Volledig casco staat er dan op je polis. Dat is al niet goedkoop maar uit onderzoek in Duitsland blijkt dat zo'n all-risk verzekering nog veel duurder is als die auto van een Chinees merk is. Tot wel 98 procent duurder, bijna het dubbele dus.

Verzekeringscategorie

Dat komt omdat de Chinese auto's in een hogere verzekeringscategorie vallen. Dat heeft niet alleen te maken met de aanschafprijs of de uitvoering van de auto, maar ook met de inschatting van de risico's voor de verzekeraars. Die inschatting bepaalt in welke categorie een auto valt en dat zie je dan weer terug in de maandpremie van de auto.

Chinese merken als Nio, MG en Leapmotor zijn nog niet zo lang op de Europese markt. Er is voor verzekeraars dus nog weinig ervaring voor schadeafwikkeling en reparaties met deze merken. Hoe groot zijn de risico's op schade en hoe is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van onderdelen etcetera. In tegenstelling tot nieuwe modellen van gevestigde merken op de Europese markt, zijn er dus geen resultaten uit het verleden die de toekomst kunnen voorspellen. Verzekeraars houden nu eenmaal niet van onzekerheden en dus delen ze de auto's in een hogere verzekeringscategorie in.

Scheelt een hoop

Die verschillen zijn niet mals. Niet alleen dus bij aankoop waar een auto misschien stukken voordeliger is, maar ook bij de verzekering waar de maandpremie opeens zo maar flink duurder uit kan pakken. Zo scoort een nieuwe Skoda gemiddeld 20 punten in de risicoanalyse in Duitsland, maar een nieuwe Nio scoort gemiddeld 29 punten, BYD 27, Tesla 26 en Leapmotor gemiddeld 24 punten.

In harde euro's kan dat zomaar betekenen dat een Nio per maand in de verzekering 98 procent duurder uit kan vallen dan een nieuwe elektrische Skoda. De onzekerheid en de onbekendheid van de Chinese EV's worden dus doorberekend aan de consument.

Dus dan maar geen Chinese auto kopen?

Dat zeggen we niet. Want je moet het natuurlijk wel even doorrekenen. Gelukkig heeft het onderzoek dat voor ons gedaan. Er is in het voorbeeld uitgegaan van een bestuurder van 45 die in Berlijn woont en trede 15 op de bonus-malusladder heeft. Hij rijdt per jaar 12 duizend kilometer.

Als deze Berlijner een Leapmotor T03 koopt is hij (in Duitsland) 18.900 euro kwijt. Een Fiat 500e kost minimaal 25.990 euro (in Duitsland). Per jaar betaalt de eigenaar uit dit voorbeeld dan 200 euro meer premie per jaar. Houdt hij de auto tien jaar in bezit, dan kost dat dus 2.000 euro meer. Als je dan kijkt naar het verschil in aanschafprijs, dan is het nog altijd voordeliger om zo'n Leapmotor T03 te kopen. Nou zullen de komende jaren de risico's misschien ook nog anders worden in geschat door de verzekeraars en zal de premie daardoor wellicht ook nog dalen.

Dit is een Duits onderzoek, maar het is in Nederland niet veel anders. Ook hier berekenen verzekeraars de risico's die ze lopen. En ook hier spelen dezelfde onzekerheden over de nieuwe merken op de markt. Dus toch maar geen Chinese auto? Of betaalt de baas?