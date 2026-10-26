De EU wil ze afremmen, maar Chinese EV’s steeds populairder

Wie een nieuwe auto zoekt, komt steeds vaker een merk uit China tegen. Chinese fabrikanten breiden hun aanbod snel uit en proberen met nieuwe modellen een plek tussen de gevestigde merken te veroveren. Dat gaat ze behoorlijk goed af, want inmiddels verkopen ze op ons continent gezamenlijk meer auto’s dan Japanse fabrikanten.

Die verschuiving blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Dataforce. In het derde kwartaal van dit jaar waren Chinese automerken verantwoordelijk voor 12,7 procent van de Europese autoverkopen. Japanse fabrikanten, waaronder Toyota en Nissan , kwamen in dezelfde periode uit op 11,9 procent. Het is voor het eerst dat de Chinezen hun Japanse concurrenten op dit vlak voorbijgaan.

Dat is echt snel gegaan. Vijf jaar geleden zag het er nog heel anders uit. Destijds hadden Chinese automerken samen nog maar ongeveer 1 procent van de Europese markt in handen. Inmiddels is dat aandeel ruim vertwaalfvoudigd. Naast BYD zijn ook merken als Jaecoo en Zeekr bezig hun aanwezigheid in Europa uit te bouwen.

Brussel zit ermee in zijn maag

De groei valt samen met een lastige discussie in Brussel. De Europese Unie stelt dat Chinese autofabrikanten een concurrentievoordeel hebben doordat ze steun van de Chinese overheid ontvangen. Om dat voordeel te beperken, heeft de EU extra invoerheffingen ingesteld voor elektrische auto’s uit China.

Ook voor hybrides zijn er stappen gezet. Deze maand kwam er een akkoord over een importquotum voor dergelijke voertuigen. Daarmee probeert Europa de instroom van Chinese auto’s beter te reguleren. De stijgende verkoopcijfers laten echter zien dat de concurrentie inmiddels een flinke positie heeft opgebouwd.

Ondanks het politieke spelletje scoren de Chinezen erg goed op Europees niveau. Ook in Nederland. Kijk om je heen als je over de snelweg tokkelt en links en rechts vliegen de Chinese auto’s je om de oren.

Europese merken onder druk

Voor Europese fabrikanten speelt nog een tweede probleem. In China zelf kiezen steeds meer consumenten voor eigen merken. Die brengen vaak sneller nieuwe modellen uit en bieden geregeld scherpere prijzen. Dat doet pijn bij merken als Volkswagen en BMW .

Daardoor verandert de concurrentieverhouding aan beide kanten. Chinese fabrikanten vinden steeds meer kopers in Europa, terwijl Europese merken in China terrein verliezen.

Voor de gevestigde namen wordt het dus belangrijker om met aantrekkelijke modellen en concurrerende prijzen te komen. Aan de bak.

Foto: fromtheg via Autoblog Spots

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