Chinezen doen iets wat Schumacher 16 jaar geleden wel/niet deed

Zestien jaar geleden deed Michael Schumacher wel of niet het onmogelijke. Hij nam de iconisch rode Mercedes-AMG SLS, ramde het ding een tunnel in en deed er wel of niet een looping mee over het plafond. Hoewel we tot op de dag van vandaag nog steeds niet zeker weten of de SLS het plafond ooit geraakt heeft en of Schumachter überhaupt echt achter het stuur zat, vond het Chinese Voyah het tijd om de stunt zelf eens over te doen.

Zelfs zonder de poging gezien te hebben, kun je wel invullen hoe het gaat. Men neme een rode auto, zoekt een tunnel, bouwt daar wat hellingen in, zet een stuntman achter het stuur die het uitdaging aandurft en huurt de brandweer in. Vervolgens pak je de 16 jaar oude reclamespot van Mercedes erbij en neem je daar iets meer dan enkel inspiratie uit voor jouw video.

Eerbetoon?

Noem het een eerbetoon, een kopie of een slap aftreksel van het origineel, het is toch best indrukwekkend dat Voyah met een volgens eigen zeggen standaard en niet aangepaste, straatlegale Passion S een rondje tunnel doet. Belangrijker nog: dat het merk het zonder enige hulp van special effects of nepperij klaargespeeld lijkt te hebben. In tegenstelling tot Schumachers wel/niet gedane looping, kunnen we hier redelijk zeker van zijn dat het echt gebeurt is.

Waarom we dat denken? Bijvoorbeeld omdat het plafond nogal stoffig was en de auto precies op het punt dat je het verwacht wat grip verliest en bijna op z'n dak lijkt te eindigen. Aan de andere kant sluiten we ook niet uit dat we hier met een goed staaltje visuele bewerking voor de gek worden gehouden. Het shot dat de auto van de helling weer op het reguliere asfalt draait, is toch wel iets verdacht.

De Voyah Passion S is de perfecte auto

Voor de vorm is het nog wel leuk dat Voyah een hele technische uitleg geeft over de stunt. Zo moest de Passion S binnen een korte afstand een snelheid van 130 km/u halen en die vasthouden om de looping te kunnen halen. Volgens de fabrikant was een snelheid van 3 tot 5 kilometer buiten die aangegeven streefsnelheid funest.

De geloofwaardigheid van het alles wordt wederom op de proef gesteld door Voyah's eigen claim dat de aandrijflijn van de Passion S een belangrijk onderdeel van de stunt uitmaakte. Zo zouden het 800v-accusysteem, de silicon-carbide omvormer en de koeling in de voorbumper ervoor zorgen dat de aandrijflijn, die 93,8 procent efficiënt is, zo snel kan reageren dat het perfecte controle tijdens de looping geeft. Juist...

Wat bij ons vooral de spot afmaakte, is de tekst op de aftiteling. De Passion S is volgens Voyah namelijk een FUV, ofwel een Functional Utility Vehicle. Wat er functioneel is aan het op het plafond van een tunnel kunnen rijden ontgaat ons. Maar misschien kun jij ons daarmee helpen.

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