Chinese autobouwer tegen de rest van de wereld: 'jullie zijn echt slecht'

Ook in China komt men er nu achter dat als er 'made in China' op een product staat, de associatie met hoge kwaliteit gelijk de deur uit gaat bij mening persoon. Daarom grijpt de overheid nu hard in als het aankomt op de kwaliteit van de elektrische auto's die er in het land gemaakt worden. Daarbij kan de topman van 's werelds grootste accubouwer het niet nalaten om nog even een steek na te geven.

Nagenoeg de hele wereld is afhankelijk van de Chinese productie van accupakketten. Het is niet dat we in onder andere Europa niets aan het optuigen zijn om enige weerstand te bieden tegen China, maar dat gaat op dit moment alles behalve snel. Zo snel dat ze in Brussel de bui al zien hangen en een uitzondering maken voor de 'Made In Europe'-auto's waar de nodige voordelen voor gaan gelden.

Stop er maar mee

En blijkbaar weet topman Robin Zeng van 's werelds grootste accubouwer CATL dat ook, want de beste man maakt dankbaar gebruik van de voorkeurspositie waar zijn bedrijf in verkeert om de rest van de wereld even op de plek te zetten. Tijdens een keynote op de 2026 Power Battery Application Ecosystem Exhibition in het Chinese Yibin, riep alle accufabrikanten namelijk op om te stoppen met het bouwen van slechte batterijen.

Nu zou je zeggen: dat is een nobele uitspraak van de beste heer. Maar hij stelt dat een foutmarge van 1 slechte cel per miljoen niet goed genoeg is. Op zich klinkt dat nogal overdreven, maar als je er vanuit gaat dat een enkele auto zo'n 5.000 cellen bevat en er dus 1 op de 200 geproduceerde auto's mogelijk één foute cel bevat, klinkt het toch iets anders.

1 miljard...

Nu heeft CATL ook makkelijk praten, want die foutmarge van 1 per miljoen is voor het bedrijf peanuts. Zelf hanteert het namelijk een foutmarge van 1 slechte cel per miljard. Wat Zeng dus eigenlijk zegt is dat de standaard foutmarge die de industrie hanteert een lachertje is en dat zijn bedrijf vele malen beter is.

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