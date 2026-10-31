Chinese autofabrikant komt met heel vreemd idee voor nieuwe auto

Ondertussen hebben we alles wel zo'n beetje voorbij zien komen. Tenminste, dat denk je altijd. Maar vooral Chinese autofabrikanten zijn enorm goed in elke maand wel een nieuwe optie te bedenken om het leven aan boord van een auto aangenamer te maken. Niemand minder dan Changan heeft nu iets bedacht waar je hoogstwaarschijnlijk niet op zit te wachten, maar wat wel enorm comfortabel is.

Lekker bubbelen

We hebben het hier over de nieuwste patentaanvraag van Deepal, een automerk dat onder de paraplu van Changan valt. Het merk beschrijft in deze patentaanvraag met nummer CN122873858A een systeem dat je waarschijnlijk nog nooit hebt gebruikt, tenzij je regelmatig naar een spa gaat. Onder de voorste passagiersstoel zit namelijk een voetbad dat via een uitschuifbaar mechanisme tevoorschijn kan worden getoverd. Gewoon, voor als je opeens de nood voelt om je voeten te ontspannen.

Nu zou je waarschijnlijk denken: 'dit wordt helemaal niks met al dat water', en dat dacht ik ook. Maar hier heeft de fabrikant uiteraard allang over nagedacht. Het voetenbad bevat namelijk constructies die voorkomen dat het water door de hele auto heen vliegt. Ook zijn er speciale openingen om het water te geleiden en aansluitingen waarmee het bad aan leidingen in de auto kan worden gekoppeld. Om het hele ding af te maken is er ook nog een desinfectiesysteem aanwezig. Je wilt het natuurlijk wel schoon houden allemaal.

Volgens Deepal moet de ontspannende uitvinding vooral het probleem oplossen dat dit soort voorzieningen normaal gesproken behoorlijk veel interieurruimte innemen. Door het voetenbad in een uitsparing onder de stoel te verwerken, blijft het uit het zicht wanneer niemand zin heeft in natte voeten.

In Nederland zijn er denk ik niet heel veel mensen die hierop zitten te wachten, maar in China zijn voetbaden best populair.







Kan je je dat toilet nog herinneren?

Dit soort patenten komen gek genoeg allemaal uit China. Een tijdje terug hadden we geschreven over Seres, dat een patent had aangevraagd voor een ingebouwd toilet. Als je dat vergelijkt met het voetenbadje klinkt het ineens helemaal niet meer zo speciaal, maar het laat wel zien dat Chinezen van één ding houden, namelijk comfort aan boord.

Zoals altijd is het niet zeker of dit ook daadwerkelijk in een productieauto terechtkomt. Het blijft natuurlijk een patent en we weten hoe dat gaat. Mocht het wel in een auto komen, dan zou de Deepal S09 best een logische keuze zijn. Dat is op dit moment het vlaggenschip van het merk en is een gigantische SUV met zes zitplaatsen. Dus, wie weet.

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