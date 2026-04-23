Chinese automaker Nio voor het gerecht gesleept: moet stoppen met batterij-swaps

Dat Chinese autofabrikanten er niet van terugdeinzen om hier en daar wat te kopieëren, mag ondertussen geen geheim meer zijn. Sterker nog, het schijnt dat het in de eigen cultuur als de hoogste vorm van eer gezien wordt als je ontwerp gestolen wordt door een ander. Helaas voor automaker Nio werkt dat in andere culturen net iets anders, waardoor het nu een rechtszaak van 250 miljoen dollar aan de broek heeft.

Volgens het bedrijf Charge Peak maakt Nio namelijk onrechtmatig gebruik van enkele patenten die het in bezit heeft. Die zouden ook vrij essentieel zijn voor de Chinese automaker, want door de beschermde vindingen zouden de auto's van het merk nu in staat zijn om hun batterijen te wisselen. Kortom, zonder de patenten was Nio net zoveel toegewezen op laden als elk ander EV-merk in de wereld.

Patenten lagen al vast voordat Nio bestond

En dat is heel wat waard, stelt het op de Britse Maagdeneilanden gevestigde bedrijf, dat de patenten in 2013 opkocht van de omgevallen Israëlische startup Better Place. Dat jaartal is belangrijk, want dat geeft aan dat de batterijwissel technologie al bedacht was voordat Nio überhaupt bestond. De Chinese autobouwer werd namelijk pas in 2014 door William Li opgericht.

Toch stelt Charge Peak zich niet aanvallend op en stelt het dat Nio de patenten mag overnemen voor ongeveer twee procent van de jaarlijkse omzet van Nio. Dat komt neer op ongeveer 250 miljoen dollar.

"De hele EV-industrie weet dat Better Place de baanbrekende patenten voor batterijwisselsystemen heeft ontwikkeld en geregistreerd, zelfs voordat Nio werd opgericht", stelt Yosef Abramowitz, vicepresident financiën bij Charge Peak tegenover het FT. "De Israëlische EV-knowhow is oneerlijk uitgebuit om een ​​bedrijf van 16 miljard dollar op te bouwen. We zijn bereid te goeder trouw te onderhandelen over de overname van de volledige IP-portefeuille."

Niet 3, maar 2.200 patenten

Nio laat weten dat het helemaal niets te maken heeft met de patenten en dat het er ook geen inbreuk op heeft gemaakt. Alle technologie die in de auto's en de swapstations te vinden is, is helemaal zelf ontwikkeld. Sterker nog, het bedrijf heeft niet een lullige drie, maar 2.200 patenten op het wisselen van batterijen in bezit.

Het blijft wel een interessante kwestie en een zaak die Nio waarschijnlijk wel wil voorkomen. Het merk staat nog niet bepaald heel sterk in de markt en een rechtszaak kan een hoop problemen veroorzaken waar het niet op zit te wachten. Gelukkig is er nog geen haast bij, want Charge Peak heeft een deadline tot 5 juni gegeven. Tot die tijd is het aan Nio om te bepalen welke route het wil lopen.