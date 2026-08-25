Chinese automakers willen om een heel andere reden zo snel in Europa produceren

Chinese autobouwers willen maar wat graag de ongebruikte productiecapaciteit van Europese autobouwers overnemen. Dat willen ze niet omdat ze daarmee de Europese autofabrikanten een levenslijn bieden. Het lijkt er steeds meer op dat precies het tegenovergestelde de bedoeling is.

Het lijkt op papier een prima oplossing voor de problemen waar zowel Chinese als Europese autobouwers tegenaanlopen. De een boort een extra inkomstenbron aan en houdt mensen aan het werk, terwijl de ander importheffingen kan ontwijken en permanente voet aan de grond krijgt in een steeds belangrijker wordende markt. Maar als je een beetje verder kijkt dan je neus lang is, dan zie je dat er meer aan de hand is, en dat dit alles behalve goed nieuws is voor de Europese automarkt.

Experts verwachten dat, als de opmars van de Chinese automerken in Europa zo doorgaat, er over een jaar of tien ruwweg 1,5 miljoen Chinees/Europese auto's op ons continent worden geproduceerd. Het is de Chinezen er dan ook alles aan gelegen om die productiecapaciteit zo snel mogelijk op te bouwen. Daarbij is niet alleen het huren van productiecapaciteit een goede optie, maar wordt er ook gewerkt aan eigen fabrieken.

Nog meer regels ontwijken

Die haast heeft overigens niet zo zeer te maken met het optuigen van die productiecapaciteit, maar het ontduiken van nog meer Europese regels die juist onze eigen fabrikanten zou moeten ondersteunen. De EU werkt namelijk aan de Industrial Accelerator Act (IAA), waaronder er meer eisen worden gesteld aan het nestelen op Europees grondgebied.

Zo zouden Chinese partijen die hier willen gaan produceren niet enkel wat werkgelegenheid met zich mee moeten brengen, maar staan er ook eisen over kennisdeling en andere vormen van industriële waardecreatie klaar waaraan voldaan moet worden. Het punt is alleen dat er op dit moment nog vooral over gepraat wordt in Brussel. Zolang dat gebeurt hoeft niemand zich aan die theoretische regels te houden en is het dus heel veel voordeliger om zo snel mogelijk voet op Europese grond te krijgen en zoveel mogelijk deals te sluiten.

Met andere woorden: de Chinezen hebben vooral haast om zich hier te vestigen, omdat ze dan voor de rest niets van waarde hoeven te delen met de rest van Europa, maar wel van de markt kunnen profiteren. Daarmee wordt Europa niets meer dan punt waar de laatste assemblage plaatsvindt. Als ze langer wachten met het verplaatsen van de productie, komen ze voor allerlei extra eisen te staan waar ze niet op zitten te wachten of waar ze niet aan kunnen voldoen.

Is Made in Europe de redding?

Het is nog maar de vraag of de IAA de Europese autobouwers gaat helpen. Het voordeel dat er mogelijk ligt is het 'Made in Europe'-voorstel, waarbij auto's die voor 90 procent in de EU gemaakt zijn enkele voordelen krijgen. Het idee is dat deze dan uiteindelijk aantrekkelijker en concurrerender in de markt gezet kunnen worden.

Maar dat neemt niet weg dat een grote speler als BYD uiteindelijk ook aan deze eisen kan voldoen. Het concern heeft al meerdere productielocaties en werkt aan nog meer en maakt het voor zichzelf dus relatief goed mogelijk, afhankelijk van de uiteindelijke eisen die de Europese Commissie stelt.

Tegelijk zien toeleveranciers een kans. Zij hopen dat ze onder de nieuwe regels vaker door Chinese partijen gezien worden als partner, waardoor ze een nieuwe afzetmarkt aanboren. Maar of dat ook gebeurt is nog maar de vraag. Ook op dit front zijn Chinese spelers actief en bezig met overnames. Kortom, door het trage ingrijpen van de EU ziet de toekomst voor de Europese partijen er niet heel rooskleurig uit.

Neem een voorbeeld aan China

Het opmerkelijkste aan dit verhaal is mogelijk nog dat het omgekeerde jaren geleden zich ook afspeelde. Destijds zagen Europese autobouwers de Chinese markt als prachtige groeikans. Al was de locale overheid daar een stuk sneller met ingrijpen. Al snel werden Europese nieuwkomers verplicht om samen te werken met een Chinese partij. Daarbij ging het veel verder dan wat productiecapaciteit huren, er werd verwacht dat er een heuse samenwerking inclusief kennisdeling werd opgezet. Als dat niet gebeurde, dan ging de deur tot de Chinese markt heel hard op slot.

Het is ook de reden dat je zoveel samenwerkingen tussen Europese en Chinese autobouwers ziet. Dat werd in een vroeg stadium al opgezet. Niet omdat er absoluut geen kans was dat de Europeanen de markt konden verpesten, maar omdat de eigen autobouwers er zowel financieel als intelectueel van mee konden profiteren.

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