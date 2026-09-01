Grote prijsveranderingen op komst door nieuwe regels voor Chinese autofabrikanten?

Dat de Chinese nieuwkomers hun eigen, ietwat controversiële werkwijzen meenemen naar Europa, mag ondertussen wel duidelijk zijn. En dat dit niet altijd even positief ontvangen wordt, ook. Maar je raadt nooit welke partij zich geroepen voelde om hierop in te grijpen. Hint: het zijn niet de altijd scherpe beleidsmakers uit Brussel.

Alles op alles zetten om importheffingen te omzeilen, een oneerlijke concurrentiepositie bemachtigen door kunstmatige prijzen aan te houden, beschuldigd worden van slavernijpraktijken in fabrieken, het kunstmatig oppompen van verkoopcijfers en het enorm traag betalen van Europese handelaren. Het is allemaal aan de orde van de dag als het gaat om Chinese autofabrikanten die voet aan de grond proberen te krijgen in Europa.

Niet Europa grijpt in, maar...

En hoewel je van enkele van de bovenstaande praktijken kunt stellen dat het eigenlijk een heel gebruikelijke gang van zaken is in thuisland China, zijn wij Europeanen daar klaarblijkelijk iets minder van gediend. Er is immers een reden dat de Europese beleidsmakers al hun weekenden schrappen en nachten doorwerken om die nieuwe importheffing op Chinese PHEV's rond te krijgen.

Je zou dan ook verwachten dat het machtige Brussel genadeloos ingrijpt als het lucht krijgt van het eerder beschreven gedrag, maar ondertussen weten we wel beter. De ingrijpende macht komt namelijk vanuit China, meldt Reuters. De Chinese overheid legt de in Europa handelende autofabrikanten namelijk een nieuwe set regels op waarmee de reputatie van de autobouwers opgekrikt moet worden.

Eerlijker en duidelijker

In de set regels staat bijvoorbeeld dat de merken eerlijker moeten handelen. Ze zouden de prijzen van hun auto's moeten baseren op lokale marktomstandigheden en daarbij normale marges moeten hanteren. Het zou niet wenselijk zijn om met een scheve prijsstrategie de concurrentie oneerlijk een stap voor te zijn. Ook zouden prijzen relatief stabiel moeten blijven om de merkwaarde en de publieke perceptie van Chinese merken niet te beschadigen.

Specifiek richt de Chinese overheid zich tot het eerlijk communiceren in marketingcampagnes. Misleidende advertenties moeten kosten wat kost voorkomen worden. Ook hierbij is weer het doel om de reputatie van Chinese merken te waarborgen.

Alles hangt af van een goede reputatie

De invoering van de regels vanuit de overheid is allerminst vreemd. De Chinese autofabrikanten leunen op dit moment enorm op de automarkt buiten de eigen grenzen en zetten daarom vol in op de export. Tegelijk vormt zich daarmee een groeiend risico dat de concurrentiepraktijken die normaal zijn in eigen land, ook mee geëxporteerd worden, waarmee de Chinezen zichzelf uiteindelijk in de voet zullen schieten.

Eerder greep de Chinese overheid ook al in op de teruglopende kwaliteit van Chinese auto's. Vooral op het gebied van veiligheid zouden mogelijk de grenzen opgezocht worden. Om dit te waarborgen vallen inspecteurs nu onaangekondigd bij fabrieken binnen om de gang van zaken te controleren. Ook hier draait het om het bewaken van de reputatie van de Chinese merken. Onveilige en misschien zelfs dodelijke vierwielers zouden deze immers niet ten goede komen.

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