Chinese Bugatti-kloon is dood, fabrikant houdt het bij stofzuigers

Vroeger gingen er vele jaren overheen voordat een nieuw merk zich een plekje op de markt wist te veroveren, maar Chinese merken kunnen in een razend tempo doorbreken. Toch zijn het niet alleen maar succesverhalen in China. Vorig jaar maakten we kennis met het ambitieuze Dreame, maar het avontuur is nu al ten einde.

Het was ook allemaal zeer discutabel. Dreame – nota bene een stofzuigerfabrikant – deelde in eerste instantie plaatjes van een schaamteloze Bugatti-kloon. Deze plaatjes waren ook nog eens overduidelijk AI-gegenereerd. Op iedere afbeelding zag de auto er weer anders uit. En Dreame pakte meteen door: ze kwamen vervolgens met een schaamteloze Cullinan-kloon op de proppen. Althans, met één plaatje daarvan.

Dit boezemde allemaal weinig vertrouwen in, maar op de CES in Las Vegas stond Dreame toch opeens met twee fysieke auto’s. Die zouden beide 1.900 pk moeten hebben. Waarom ook niet? Er waren zelfs al concrete productieplannen: de auto’s moesten in Duitsland geproduceerd worden. Het klonk allemaal erg ambitieus.

Droom in duigen

Iets té ambitieus, zo blijkt nu. Een jaar na het eerste teken van leven is de droom van Dreame al in duigen gevallen. De fabrikant heeft de stekker uit het project getrokken en gaat gewoon weer stofzuigers en robotgrasmaaiers maken. Ongetwijfeld is dit een dure misser geweest, want op een bepaald punt had Dreame 1.000 mensen in dienst.

Heel ver is Dreame niet gekomen, want de auto’s die in Las Vegas stonden, waren pure showauto’s zonder aandrijflijn. Nu is dat niet heel ongebruikelijk en het is knap dat ze binnen een jaar überhaupt iets fysieks konden tonen. Maar goed, het is dus niet alles goud wat er blinkt in China.

Via: CarNewsChina

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover