Daar gaan we: Europa ontdekt goedkope occasions in China

Een nieuwe elektrische auto van China naar Europa halen is tegenwoordig niet meer zo makkelijk als dat het een tijdje geleden was. Je weet wel, importheffingen, beperkingen etc. Maar zoals altijd is er ergens wel een gaatje dat nog niet is gedicht. En in dit geval hebben Europese kopers dat gaatje gevonden: je moet geen nieuwe EV uit China halen, maar gewoon een occasion!

Om de importheffing heen

Volgens China EV Marketplace (CEVM) is de interesse voor tweedehands Chinese EV's in Europa hard gegroeid. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de verkoop aan Europese klanten namelijk met een absurde 280 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 7.900 auto's. De verkoop van nieuwe voertuigen daalde ondertussen met 44 procent. Dat gaat best hard.

En dat heeft allemaal te maken met de Europese handelsmaatregelen. Voor Chinese EV's gelden extra invoerheffingen die kunnen oplopen tot 45,3 procent. Ook voor nieuwe plug-in hybrides uit China geldt inmiddels een importplafond van 350.000 exemplaren. Maar gebruikte auto's vallen volgens CEVM buiten deze heffingen en regeltjes. Tja, daarmee wordt een tweedehands exemplaar ineens heel aantrekkelijk.

CEVM zegt inmiddels meer dan 2.600 gebruikte elektrische auto's op zijn website te hebben staan, van merken als BYD, Xiaomi, Denza, Avatr en Lynk & Co. Een deel daarvan is gloednieuw en heeft nauwelijks wat gereden. CEVM zegt vaak zat auto's met zo'n 6.000 kilometer op de teller te vinden voor ongeveer 40 procent minder dan de oorspronkelijke Chinese nieuwprijs. Dat is een korting waar je toch wel heel vrolijk van wordt.

Keiharde afschrijving

De lage prijzen komen niet alleen door de Europese importregels. Volgens CEVM zorgt de harde concurrentie op de Chinese automarkt ervoor dat nieuwe auto's daar vlijmscherp geprijsd zijn. Dat zet natuurlijk ook de occasionprijzen onder druk. Wie net de hoofdprijs voor een nieuwe auto heeft betaald ziet zijn investering dus nogal snel in rook op gaan.

De afschrijving kan echt keihard zijn. Volgens gegevens van de China Automobile Dealers Association en Jingzhengu was er van de Tesla Model 3 na drie jaar in China 61,4 procent van zijn waarde over. Bij de Tesla Model Y was dat 53,9 procent. De BYD Seagull hield 50,5 procent over, en de Porsche Taycan kwam uit op 48,5 procent. Dat betekent dat die modellen in drie jaar zeg maar 38,6, 46,1, 49,5 en 51,5 procent van hun waarde verloren.

CEVM opent bovendien een aflevercentrum in Praag, waar aanvankelijk twintig elektrische auto's klaarstaan. Klanten kunnen ze daar direct ophalen, in plaats van maanden te wachten op import uit China.

Of deze truc wereldwijd gaat doorbreken moeten we natuurlijk nog zien. Typisch is het in ieder geval wel.

Via: CarNewsChina

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