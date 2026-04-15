’Chinese EV’s zijn geweldig, maar je mag ze niet rijden’, aldus Ford

Weet u nog die keer dat CEO Jim Farley van Ford zijn mond niet kon houden over hoe geweldig Chinese EV’s wel niet zijn? En die keer dat hij er zelfs eentje naar zijn thuisland importeerde omdat hij er maar niet genoeg van kreeg? Dat was allemaal om te waarschuwen hoe gevaarlijk de Chinezen eigenlijk kunnen zijn.

China roeit ons uit

In een interview met het vooral bij de grote boze oranje Amerikaanse president invloedrijke TV-programma Fox & Friends, stelt Farley namelijk dat hij vindt dat geen enkele Amerikaan in een Chinese EV moet kunnen rijden. Waarom niet? Omdat de economische impact van het omarmen van auto’s uit het land zo groot kan zijn, dat het de hele Amerikaanse auto-industrie uitroeit. En dat zou niet mogen gebeuren, want de juist die industrie is “de hart en ziel van ons land”, aldus Farley.

Volgens de topman heeft China genoeg productiecapaciteit om de complete Amerikaanse markt in een klap over te nemen. Het is volgens hem dan ook op z’n minst een oneerlijke strijd als verwacht wordt dat Amerikaanse automakers het moeten opnemen tegen de Chinezen. En dan heeft hij het nog niet eens gehad over de cyber- en privacy-problemen die ze met zich meebrengen.

Maar samenwerken mag wel

Wat de topman dan weer niet vertelt tijdens zijn TV-optreden, is dat Ford met meerdere Chinese toeleveranciers van EV-onderdelen samenwerkt. Zo komen LFP-accupakketten van bij ’s werelds grootste accuproducent CATL vandaan. Daarnaast maakt de Amerikaanse autobouwer er ook geen geheim van dat het ook op andere fronten open staat voor samenwerkingen met Chinese partijen. Zo verkocht het ooit Volvo aan Geely en is het nu weer in gesprek met het concern over productie in van hun voertuigen in de Europese fabrieken van Ford.

Het is niet de eerste keer dat Farley waarschuwt voor de Chinese autofabrikanten, maar nooit eerder was hij zo stellig. Voor nu is de topman er overduidelijk op uit dat Trump zijn bedrijf op eigen grondgebied blijft beschermen tegen de moordende concurrentie die vanuit het buitenland kan komen. Al heeft hij ook al eens aangegeven dat Ford de Chinezen lachend aan kan.