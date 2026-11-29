Een elektrische auto krijgt meestal niet de meest spannende veiligheidstests voor zijn kiezen. Een paaltje, een muur en een paar crashtestdummy's met pech zijn eigenlijk altijd wel voldoende, maar toch besloot GAC om het eens anders aan te pakken. De Chinese fabrikant heeft een nieuwe batterij ontwikkeld en onderwerpen hem aan een nogal ongebruikelijke test.

Granaatje erbij?

Tijdens de Guangzhou Auto Show 2026 werd de nieuwe Danxia Battery 3.0 gepresenteerd. Dat is een batterij die over maar liefst zeven beschermlagen beschikt. Je kan niet veilig genoeg zijn tegenwoordig. De batterij moet dankzij de beschermlagen een impact met energieniveau tot 2.000 joule kunnen opvangen. Dat klinkt als veel, en dat is het eigenlijk ook wel. Volgens GAC is dat maar liefst dertien keer zoveel als de Chinese veiligheidsnorm van 150 joule.

Die marketingpraat moet natuurlijk bewezen worden, en dat heeft GAC gedaan door een aantal verschillende impacttests uit te voeren. De tests varieerden van 150 tot 2.000 joule. Zo was er een test waarbij de auto met de batterij over een stuk staal schraapt, maar ook een test waarbij er een handgranaat met 62 gram TNT onder de batterij werd gelegd. Kijk, dat is nou testen.

Mocht je geen zin hebben om het filmpje te kijken. De batterij vloog niet in de fik en de auto bleef gewoon naar behoren functioneren. Ergens is dat natuurlijk jammer, maar tevens is het ook een indrukwekkende demonstratie. Niet dat je dagelijks tijdens je ritje naar de gym een handgranaat onder je auto krijgt, maar goed. Het is wel nog steeds erg spannend op verschillende plekken in de wereld.

Ook bescherming van opzij

Maar GAC is nog niet klaar met de veiligheid. Naast bescherming van onderaf moet ook een impact van de zijkant beter worden opgevangen. Zo drongen de batterijcellen niet naar binnen toen de auto tijdens een test met 32 km/u een paal voor zien kiezen kreeg. Dat heeft GAC voor elkaar gekregen door een aangepaste constructie die de impactkrachten beter kan verdelen en absorberen.

Naast explosies en crashes heeft de batterij ook een lading sensoren gekregen die beschadigingen en lekkages kunnen detecteren. Zo kan een lekkage van slechts 2 millimeter binnen drie seconden worden gevonden, zodat de kans op kortsluiting en een eventuele ongeplande barbecue wordt verkleind.

Welke GAC-modellen als eerste de nieuwe batterij krijgen, is nog niet bekend. Merken die onder de Guangzhou Automobile Group vallen zijn Trumpchi, Aion en Hyptec. Geen auto's die je in Nederland snel bij je buurman op de oprit zal zien staan.

En batterijen die explosies overleven zijn uiteraard goed beeldmateriaal, maar het doel is uiteindelijk dat de technologie voorkomt dat een gewone beschadiging uitloopt in een veel serieuzer probleem.

Via: CarNewsChina