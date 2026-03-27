Het Chinese offensief komt weer op stoom in Europa

Als het op de eigen markt enorm lastig is om geld te verdienen door moordende concurrentie, lage marges en een aanhoudend probleem met klantenbinding, dan zet je toch gewoon vol in op alles buiten de eigen grenzen? Dat die strategie goed uitpakt voor Chinese autobouwers, is inmiddels wel duidelijk. Na een kleine kink in de kabel, is hebben de nieuwkomers opnieuw terrein gewonnen in Europa.

Hybrides en EV's

Onder leiding van BYD en Leapmotor pakten de Chinese merken een marktaandeel van 16 procent op het gebied van hybride-auto’s, blijkt uit cijfers van Dataforce. Met volledig elektrische auto’s deden ze het iets minder, daar werd 14 procent marktaandeel veroverd. Toch zijn het respectievelijk toenames van één en twee procent tegenover de maand eerder.

Als we alle aandrijflijnen op een hoop gooien, dan is de opmars van China in Europa iets minder heftig met een marktaandeel van acht procent. Tegelijk is het toch ook wel indrukwekkend te noemen, want in dezelfde periode vorig jaar stond de teller op net iets meer dan vier procent.

De stijging lijkt er ook voorlopig nog niet uit te zijn, want de samenkomst van omstandigheden zet alle seinen op groen voor de Oosterse autobouwers. Door de oorlog in Iran, lopen brandstofprijzen enorm hoog op, waardoor autorijdend Europa ineens meer geneigd is om naar een geëlektrificeerde aandrijflijn te kijken. Aan de andere kant zijn de Chinezen, met de enorme druk in de eigen markt, eerder geneigd ook in Europa op marge in te leveren om maar zoveel mogelijk te verkopen en marktaandeel op te bouwen.

Nog maar aan het begin

Daarnaast lijken we nog maar aan het begin van het grotere Chinese offensief te staan. De infiltratie gaat namelijk verder dan alleen auto’s verkopen, ook worden er fabrieken gebouwd en komt er dus lokale productie op gang. BYD werkt aan een fabriek in Hongarije en Chery is begonnen met de assemblage van voertuigen in Barcelona.

Dat betekent dat de Chinezen al hun innovatiekrach en grote en goedkope productiecapaciteit inzetten om de concurrentie zo lang mogelijk voor te blijven met aantrekkelijk geprijsde en moderne voertuigen. Iets waar Europese autobouwers nog maar lastig mee op stoom lijken te komen.

Al geven ze niet zonder slag of stoot op. Vooral Stellantis heeft een hele trits aan betaalbare EV’s in het aanbod en breidt daar actief op uit. Maar het echte wachten is nog steeds op Volkswagen met de ID.Polo en alle daarvan afgeleide modellen.