Chinese nieuwkomer Denza wil binnen twee jaar 150 Europese verkooppunten hebben

Met een compleet nieuw merk een nieuwe en verzadigde markt betreden is een ongekende uitdaging. Daar weten de nieuwe Chinese merken die in Europa proberen door te breken, alles van. BYD’s luxemerk Denza pakt het daarom ietwat anders aan. Het kaapt ervaren rotten in het vak weg bij de Europese autobouwers, zoals Porsche, Stellantis en natuurlijk Volkswagen.

Denza lanceerde deze week de Europese activiteiten met de Z9GT, een meer dan een ton kostende plug-in hybride die met een Flash Charger van BYD zijn accupakket binnen 9 minuten van 10 naar 97 procent kan opladen. De auto moet een concurrent worden van ondermeer de Taycan en daarmee ook de Audi e-tron GT. Daarnaast komt ook de Denza D9 op de Europese markt, wat een luxebus is die vooral gericht is en populair is onder Chinese zakenmensen.

150 verkooppunten binnen 2 jaar

Naast dat het op z’n minst ambitieus is dat Denza de concurrentie met de gevestigde orde aan wil gaan, zijn de groeiplannen misschien nog wel ambitieuzer. Het zustermerk van BYD wil namelijk voor het eind van volgend jaar 150 verkooppunten in Europa hebben. Daarbij is het niet van plan om op het al uitgerolde netwerk van BYD te leunen. Denza komt helemaal op eigen benen te staan.

Daarbij weet het als geen ander dat het vooral een uitdaging is om de Europese koper te verleiden en zich vertrouwd te laten voelen. Om dat te tackelen, heeft Denza bedacht dat het misschien wel kon helpen om ervaring bij de beoogde concurrenten weg te kapen. Volgens Bloomberg is het merk hier al twee jaar mee bezig en heeft het inmiddels al 50 sales- en marketingmensen van bekende merken weten te verleiden om over te stappen.

Hieronder vallen ondermeer het hoofd van Stellantis UK, de managing director van Peugeot van Spanje en Portugal en het hoofd van Volkswagen Frankrijk. Daarnaast vervult de ex-salesmanager van Zuid Europa van Porsche nu een soortgelijke rol bij Denza en is oud COO Alfredo Altavilla van FCA nu ingehuurd als speciale adviseur voor het merk. Kortom, Denza heeft een enorme bak kennis van de Europese markt binnengehaald om ervoor te zorgen dat het de juiste stappen zet.

Geen merkwaarde

Dat Denza vliegend van start wil, is wel duidelijk. Toch betreedt het merk wel een markt waar de klappen vallen. Daar weten Porsche en Audi alles van. Het lijkt dan ook niet bepaald het juiste moment om met een compleet nieuwe naam juist die markt te betreden. Daarnaast lijkt Denza het zichzelf extra lastig te maken, omdat het ook nog eens alle associatie met het ietwat meer gevestigde merk BYD buiten beeld wil houden.

We zijn dan ook heel erg benieuw hoe het merk de Z9GT aan de man probeert te krijgen en welke rol Daniel Craig daarbij gaat spelen. Daarnaast is het heel interessant om te zien hoe Denza de D9 gaat positioneren en wil gaan slijten. Voor die auto lijkt op het eerste gezicht nog geen markt te zijn. Sterker nog, Geely heeft eerder al eens geprobeerd te peilen hoe de Europese markt tegenover dit soort voertuigen stond met de Zeekr 009 en de Volvo EM90. Vreemd genoeg hebben we na de eerste introducties van deze modellen er bar weinig meer over gehoord. Aan de andere kant probeert Mercedes-Benz het ook met een soortgelijk product: de VLE. Al is die juist weer meer gericht op de Aziatische markten.