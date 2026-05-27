Chinese paradepaardje Xiaomi moet auto's met verlies verkopen

Xiaomi wordt vaak aangehaald als voorbeeld van hoe je een elektrische auto in de markt moet zetten. Goed design en nog betere prestaties waarmee de gevestigde orde het nakijken heeft. Maar nu de jonge autofabrikant de boeken opent, blijkt dat ook hier gewoon dikke verliezen worden gedraaid.

Duizenden euro's per auto

Over het eerste kwartaal van dit jaar boekte de maker van de Purosangue-kloon een verlies van 38.340 yuan (ongeveer 4.850 euro) per auto die het verkocht. Dat is aanzienlijk meer dan de 770 euro die het bij het voorgaande jaar per auto moest bijleggen. En hoewel het bedrag op zich niet zo heel hoog lijkt, is het op een prijs van ruwweg 35.000 euro voor een fonkelnieuwe YU7 toch best veel.

Ook tikt het best aan als je weet dat er in de eerste drie maanden 80.856 nieuwe Xiaomi's naar nieuwe eigenaren zijn gegaan. Dan telt het op tot een totaal verlies van 3,1 miljard yuan, oftewel 392 miljoen euro op een omzet van 19,9 miljard yuan (ruwweg 2,5 miljard euro).

Dan klinkt het natuurlijk leuk dat de omzet blijft stijgen, maar als daarmee de verliezen ook toenemen, dan zou je zeggen dat er iets fundamenteel scheef zit in het businessmodel. Xiaomi wijst de beschuldigende vinger naar buiten. De stijgende prijzen voor onderdelen en de moeilijker wordende Chinese markt zouden roet in het eten gooien. Ook helpt het niet mee dat de lokale subsidies worden stopgezet.

Zaken gaan gewoon door

Toch lijkt het bedrijf er niet mee te zitten. Sinds de lancering van de nieuwe SU7 in China, heeft Xiaomi al ruim 80.000 orders voor de auto in de boeken staan. Daarnaast leverde het 232.000 stuks van de YU7 af sinds de auto bijna een jaar geleden geïntroduceerd werd. Dat houdt in dat in ieder geval de 200.000 pre-orders voor dat model inmiddels zijn weggewerkt.

Nu is het niet heel vreemd dat startende autofabrikanten de eerste jaren verlies draaien. Het beste voorbeeld is Tesla, dat pas na jaren van overleven op investeringen de eerste zwarte cijfers in de boeken kon zetten. Het is wel opmerkelijk dat juist Xiaomi een omgekeerde beweging laat zien: het merk liet vorig jaar met positieve cijfers zien dat winst behalen mogelijk was, maar klapt nu heel hard terug in de rode cijfers. En dat terwijl het alle voordelen kan putten uit de macht en kracht van een van 's werelds grootste elektronicafabrikanten die het achter zich heeft. Natuurlijk geeft Xiaomi verklarende factoren, maar of die ook inderdaad volledig de schuld zouden moeten krijgen, valt nog te bezien.