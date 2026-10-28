Chinezen maken nu ook de Nederlandse laadpaalmarkt kapot

Meer elektrische auto's betekent natuurlijk ook steeds meer laadpalen. Daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn. Als je er zo over nadenkt zal je waarschijnlijk denken dat de Nederlandse laadpaalbouwers daar best lekker aan verdienen. Helaas. De één na de ander gaat failliet, de omzetten dalen en er is flink wat concurrentie. Laadpalen produceren is dus niet meteen een succesformule.

Steeds meer fabrikanten vallen om

Terwijl de vraag naar laadpalen groeit, vallen gek genoeg meerdere laadpaalproducenten om. In Nederland en in België. EVBox, We Drive Solar, Bluemarble Charging zijn allemaal gestopt. Van die bedrijven is EVBox misschien wel het bekendste slachtoffer. Het Franse energiebedrijf Engie, dat het stokje van de laadpaalbouwer uit Amsterdam in 2017 overpakte, trok in oktober 2024 de stekker eruit na een verlies te hebben geleden van 800 miljoen euro. Van de ongeveer 700 banen bleven er zo'n 30 over, terwijl EVBox wereldwijd ruim 500.000 laadpunten had geleverd. Dat doet natuurlijk pijn.

En dat is dus allemaal best gek want het aantal publieke laadpunten zou in tien belangrijke Europese markten moeten groeien van 900.000 naar 3,9 miljoen in 2030. Daar zou Nederland dan ook nog ongeveer 300.000 aan toe moeten voegen. En dit gaat dus echt om alleen publieke laadpalen, dus niet bij mensen thuis of op werk.

Maar dat er steeds meer EV's komen en er dus ook steeds meer laadpalen bij moeten komen betekent dus niet dat je als laadpaalbouwer ook gelijk goud in handen hebt. Nederlandse fabrikant: Alfen, die naast laadpalen ook transformatorstations en batterijsystemen maakt, zag zijn omzet uit laadpalen dalen van 250 miljoen euro in zijn topjaar 2021 naar 121 miljoen euro in 2025. Daar wordt je natuurlijk niet vrolijk van.

Heel veel concurrentie

Concurrentie is altijd een belangrijke oorzaak, en dat is ook hier het geval. Ondertussen komen de laadpalen overal uit Europa, Amerika, Australië en uiteraard het grote EV-land: China. En vooral China maakt het de Nederlandse bedrijven lekker moeilijk.

Volgens Robin Berg van We Drive Solar gaan Chinese laadpaalbouwers de markt op met belachelijk goedkope laadpalen. Autel zou daarbij de belangrijkste concurrent zijn. Om alles wat makkelijker te begrijpen: Autel kan 1,2 miljoen laadpalen per jaar produceren in fabrieken in China en Vietnam. Nederlandse fabrikant Alfen kwam in de eerste helft van 2025 met 61.000 palen aanzetten. Tja... En als klanten dan vooral naar de aanschafprijs kijken sta je al gauw 1 - 0 achter.

En dan hebben we uiteraard ook het stroomnet dat nou niet bepaald minder vol zit. Bluemarble hield zich vooral bezig met laadpleinen, maar volgens directeur Robert van de Vegte duurde de uiteindelijke beslissing rond projecten door netcongestie gewoon te lang.

Concurreren op verschillende niveaus

Uiteindelijk zijn wij wel Nederland en hebben we een hoge laadpaaldichtheid en ondertussen flink wat ervaring met elektrisch rijden. Daardoor staan we best sterk. Maar om zo sterk te blijven staan is er meer nodig. In plaats van alleen maar op prijs te concurreren moeten we ook concurreren op de kwaliteit, service, slimme software en wat natuurlijk steeds belangrijker wordt: cybersecurity.

Misschien klinkt dat allemaal heel logisch hoor, maar net zoals veel dingen is het altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Al helemaal wanneer klanten simpelweg voor de goedkoopste optie kiezen. Het zou toch fijn zijn als jouw laadpaal over vijf jaar ook nog gewoon werkt.

Het begint ondertussen een beetje hetzelfde verhaal te zijn als met de elektrische auto's. Er moeten er steeds meer komen, maar het liefst wel zo goedkoop mogelijk.

Via: RTL.nl

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