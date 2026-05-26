Wat zou jij doen met een SUV die 20 meter kan vliegen?

Lig jij 's nachts ook wel eens wakker omdat je brein niet kan stoppen met piekeren over hoe het zou zijn om met je auto 20 meter door de lucht te vliegen? Nee, wij ook niet. Maar in China had een engineer van Voyah er blijkbaar zoveel slaapgebrek opgelopen dat het merk besloot om het te testen met een SUV.

Alle gekheid op een stokje, we hebben het hier niet over een test voor de lol. De 2,7 ton wegende Voyah Taishan X8 heeft volgens het Chinese merk namelijk iets te bewijzen op het gebied van veiligheid. Wat dat precies is, is ons nog niet helemaal duidelijk, maar het vereist wel dat de SUV met een aanzienlijk gangetje van 100 km/u gelanceerd werd van een 2,5 meter hoge schans.

Maar het accupakket is nog heel...

Wat het Chinese merk wel bewijst met de sprong is dat de bouwkwaliteit niet overeenkomt met wat we normaliter associeren met 'made in China'. Na 20 meter door de lucht te vliegen en met een impact van 23 ton de grond te raken, laten wel wat onderdelen van het interieur los en is de auto compleet door de ophanging gezakt, maar is het cruciale deel: het accupakket, nog volledig ongeschonden.

Nu hebben de Chinezen er wel een handje van om dit soort PR-stunts spectaculairder te doen lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Zo ook in dit geval. De Voyah Taishan X8 landde na zijn minder dan een seconde durende vlucht namelijk niet op het naakte asfalt, maar op een speciaal geprepareerde ondergrond die de impact moest verzachten. Kortom: nu weten we nog niet wat er gebeurt als je per ongeluk met 100 km/u in deze auto van een openstaande brug klapt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover