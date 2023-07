Chiron opvolger mét ICE bevestigd, komt al snel

Dat snel van de Chiron opvolger kun je op twee manieren opvatten.

In 2005 kwam de Bugatti Veyron op de markt. We wisten toen allemaal dat het een eenmalige exercitie was. Een hypercar met verbluffende prestaties, doch zo dociel als een Volkswagen Golf. Vanwege alle milieuregeltjes wisten we ook dat dit het begin én het einde zou zijn van de hypercar uit Molsheim.

Uiteindelijk kwam daar dan tóch de Bugatti Chiron. Een nog snellere en luxere hypercar. die auto is inmiddels ook aan zijn einde. Dus waar zijn we nu aanbeland? Inderdaad: een opvolger.

Verrassend genoeg gaat die er gewoon komen! Dat laat Achim Anscheidt weten. Mocht jij Achim Anscheidt niet kennen, dan verklappen we dat graag voor je. Achim is de gene die de Bugatti Chiron opvolger getekend heeft.

Niet veel mannen kunnen een vlinderstrik dragen zonder dat ironisch wordt, maar Achim draagt ‘m met gepaste bravoure.

Hij heeft 19 jaar gewerkt voor Bugatti, nu is het tijd voor de beste man om een stapje terug te doen. De Golf GTI– en Porsche 911-rijder zal overigens aanblijven bij Bugatti als adviseur van Mate Rimac.

Niet geheel elektrisch

De Bugatti Chiron opvolger zal niet geheel elektrisch zijn. Vreemd. Juist een merk als Rimac zou perfect een elektrische Bugatti kunnen maken. Rimac maakt diverse hypercars (zoals de Rimac Nevera) die sneller zijn dat wat er ook maar op deze planeet rondrijdt. Waarom dat niet combineren met een de grandeur van een Bugatti-badge? Ook bij Bugatti zal men ooit aan de elektromotor moeten gaan.

De opvolger is echter al een paar jaar in ontwikkeling en zijn ze al heel erg ver met de auto. Het design, van Achim dus, staat al een tijdje vast. De introductie van de Chiron-opvolger staat gepland voor 2024. Het is wel bekend dat het in plug-in hybride zal worden.

Alle auto’s waarvoor Achim verantwoordelijk was de afgelopen jaren.

We weten alleen niet in combinatie met welke verbrandingsmotor dat zal zijn. Wellicht dat ze nog één keer het proberen met de iconische Bugatti W16. Een W12 (Bentley stopt daar binnenkort mee) of V8 (Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini) lijkt onwaarschijnlijk.

Productie Chiron opvolger duurt nog wel eventjes

Wat eventueel nog wel zou kunnen, is een krachtigere variant van de aandrijflijn van de Lamborghini Revuelto, maar dat is echt pure speculatie. Die Lambo heeft een atmosferische V12 met drie elektromotoren die samen 1.000 pk leveren.

Hoe gek het ook klinkt, dat is bij lange na niet voldoende voor de Bugatti-badge. Ondanks dat de onthulling voor 2024 gepland staat, zal de productie pas in 2026 starten.

Het zal de laatste Bugatti zijn die onder Achim Anscheidt’s regie is ontworpen. Hij is verantwoordelijk voor een hele hoop Bugatti’s. De eerste concepts zijn van de hand van Giorgeotto Giugiaro.

De originele Veyron is een ontwerp van Joze Kabañ, maar alle varianten daarop waren van Anscheidt. Ook de Chiron en alle derivaten zijn onder leiding van Achim getekend.