Christian Horner gaat helemaal los in eigen boek: “Onbetrouwbare bondgenoot”

Dat het er achter de schermen bij Red Bull Racing niet altijd even gezellig aan toe ging, vermoedden we al langer. Maar in zijn recent uitgelekte autobiografie trekt voormalig teambaas Christian Horner de beerput pas echt helemaal open.

Dé affaire

Lezers van het boek zijn natuurlijk benieuwd naar Horners kant van het verhaal over het onderzoek dat naar hem werd ingesteld wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega. Helaas gaat Horner er niet heel diep op in. Ergens wel logisch, maar dit had ook de manier kunnen zijn om openheid van zaken te geven en te bewijzen dat je onschuldig bent.

Horner deelt wel hoe hij het slechte nieuws thuis, bij zijn partner en ex-Spice Girl Geri Halliwell meldde: "'Dit kan niet kloppen,' zei ik uiteindelijk, terwijl ik meer vragen wilde stellen maar niet wist waar ik moest beginnen", schrijft Horner over het telefoontje van zijn advocaat, die heus wel wist dat er een "sloopkogel op mijn leven gericht was". "In de keuken was Geri het gezin klaar aan het maken voor school. Toen iedereen naar school was gegaan, liep ik naar beneden en vertelde ik het nieuws.’’

Het verhaal vervolgt: “Geri zag aan mijn gezicht dat er iets ernstig mis was. 'Wat is er aan de hand?' Ze fronste haar wenkbrauwen toen ik herhaalde wat de advocaat had gezegd. Ze zweeg en luisterde. We begrepen allebei meteen wat er aan de hand was. Ze keek me aan. 'Vertel gewoon de waarheid,' zei ze. 'Meer kan ik niet doen,' antwoordde ik."

"Toen ik thuiskwam en Geri over mijn zorgen vertelde, stelde ze me gerust dat alles goed zou komen. Haar veerkracht was opmerkelijk. Ons leven was volledig op zijn kop gezet, maar ze vond de kracht en overtuiging om me door een enorm moeilijke periode heen te helpen. 'Nou ja, hoe hoger je klimt, hoe scherper de messen', zei Geri. Haar logica was moeilijk te weerleggen."

Het stille statement

De veelbesproken paddockwandeling in Bahrein, waar het stel hand in hand voor de voltallige wereldpers verscheen, was volgens Horner een bewuste stilzwijgende reactie: "Ik heb geen commentaar gegeven op al deze speculaties. Geri was op weg naar Bahrein. Nadat ze was aangekomen, liepen we hand in hand de paddock in op de racedag, terwijl een horde journalisten zich om ons heen verdrong."

Horner vuurt op één persoon

Wie verder vooral de wind naar voren krijgt, is Helmut Marko. De ooit zo hechte Oostenrijks-Britse as aan de leiding van Red Bull bleek op het laatst compleet verwoest. Horner noemt Helmut Marko in zijn autobiografie een "steeds onbetrouwbaardere bondgenoot". De oud-teambaas stoorde zich jarenlang mateloos aan de politieke spelletjes en de loslippigheid van de Oostenrijkse adviseur richting de pers.

Horner zegt: "Helmut gaf Dietrich [Mateschitz, de wijlen baas van Red Bull, red.] regelmatig een update over het team en ik vermoedde dat hij alle positieve ontwikkelingen op zijn eigen conto schreef, terwijl hij de tegenslagen op anderen afschoof. Ook zijn contacten met de media waren bijzonder frustrerend, omdat hij maar al te graag interne informatie deelde met de platforms die zijn voorkeur hadden."

Marko moest niks van de Verstappens hebben, aldus Horner

Volgens Horner wilde Marko de jonge Max Verstappen aanvankelijk zelfs helemaal niet vastleggen vanwege zijn vader. "Die vader is een nachtmerrie", zou Marko destijds hebben gezegd volgens Horner.

Toen de verhoudingen na het overlijden van Mateschitz definitief ontspoorden, confronteerde Horner de adviseur. Hij vroeg de man die hem ooit binnengehaald had hardop: "Hoe heeft het zo kunnen eindigen?" Marko – die er op dat moment volgens Horner erg moe en oud uitzag – verklaarde simpelweg en koud dat "het bij Red Bull uiteindelijk allemaal om het blikje draait".

Ook Newey krijgt ervan langs

Een groot deel van het succes van Red Bull Racing komt door topontwerper Adrian Newey. Hij tekende niet alleen de kampioenschapsauto’s van Verstappen, maar ook de immens dominante RB’s in de jaren ‘10 van Sebastian Vettel. Toch blijft vooral het einde van Neweys tijd bij Red Bull hangen uit de biografie van Horner. Hij schrijft: "Ik had altijd achter hem gestaan en was ervan uitgegaan dat hij ook achter mij stond. Maar bij het eerste teken van tegenslag wilde Adrian het schip verlaten. Ik ging ervan uit dat Adrian open tegen me zou zijn, zeker gezien het feit dat we al bijna twintig jaar samenwerkten."

Horner over Max Verstappen

Over één iemand heeft de Britse ex-teambaas van Red Bull Racing alleen maar lovende woorden: Max Verstappen. Horner: "Max is zonder twijfel de beste coureur met wie ik ooit heb gewerkt. Hij leest een race als geen ander en geniet ervan zijn rivalen tot overgave te intimideren."

Toch zorgde de familie Verstappen ook voor de nodige kopzorgen bij de teambaas. Zo herinnert Horner zich het incident na de GP van de VS in 2017, toen Max een tijdstraf kreeg en vader Jos de FIA op Twitter keihard uitmaakte voor 'Ferrari International Assistance'. Horner werd direct op het matje geroepen: "FIA-voorzitter Jean Todt riep me woedend naar Parijs. Ik had hem nog nooit zo kwaad gezien. Hij maakte me overduidelijk dat zowel de coureur als zijn vader op zijn plaats moesten worden gezet."

Het boek ‘Drive’ van Christian Horner komt op 22 oktober 2026 uit, maar je kunt het bij de betere boekhandel wel alvast pre-orderen. Wellicht dat Horner tegen die tijd zijn terugkeer in de F1 heeft aangekondigd. Er gaan namelijk geruchten rond dat de Brit terug wil komen als teambaas. Misschien bij Ferrari of bij een nieuwe team.

Bron: Mirror , De Telegraaf

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