Geen thuislader? Dan mag je binnenkort in de rij met je EV

Nog even volhouden en we breken door de mijlpaal van 750.000 volledig elektrische auto's op het Nederlandse asfalt. Dat klinkt natuurlijk als een mooie ontwikkeling aangezien we allemaal elektrisch moeten gaan rijden en onszelf proberen in te dekken tegen de hoge benzineprijzen. Maar er zit ook een flinke schaduwzijde aan.

Kijk naar de maandelijkse verkoopcijfers en je ziet dat we langzaam maar zeker wat minder angst hebben om over te stappen naar een volledig elektrische auto. Het is dat, of de werkgever biedt simpelweg geen andere optie meer. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rolden er daarom eind vorig maand om precies te zijn 745.389 BEV's door ons kleine kikkerlandje. Dat is toch een niet kleine acht procent van het gehele wagenpark. En de rek is er zeker nog niet uit.

Rek? Welke rek?

Juist dat gaat wel een probleem geven. De rek zit blijkbaar niet heel erg meer in de uitbreiding van het publiek laadnetwerk. Sinds december 2024 zijn er ruwweg 16.500 openbare laadpunten bijgekomen. Ter vergelijking: in de twee jaar ervoor waren dat er ruwweg 50.000. De snelle groei zit er dus niet bepaald meer. Het land lijkt daarmee een beetje verzadigd te raken. Tegelijkertijd lopen we massaal tegen beperkingen aan vanwege het piepende en krakende stroomnet waarop geen extra laadpalen aangesloten kunnen/mogen worden.

Gelukkig hebben we de thuisladers nog. Opmerkelijk genoeg hadden er eind 2025 863.375 mensen een eigen laadpunt aan de muur. En dat terwijl er 'slechts' 680.793 BEV's op ons wegdek te vinden waren. Het verschil is natuurlijk te verklaren doordat er ook nog 520.812 mensen in een PHEV durfden rond te rijden. Maar goed, het geeft wel aan dat de Nederlandse EV-groei vooral gebouwd is op thuisladers. En daar zit wel een probleem, want de groei daarvan nam vorig jaar met zo'n 25.000 af ten opzichte van het jaar daarvoor. Terwijl er in het jaar daarvoor juist ruim een ton meer aangesloten werden.

Geduld is een schone zaak

Dat wil niet zeggen dat de groei er niet meer in zit, maar wel dat het niet meer zo snel zal gaan. En dat kan wel eens een uitdaging gaan betekenen voor de grote groep mensen die juist nu de overstap naar een EV nemen. De groei van het elektrische wagenpark gaat in rap tempo, waarbij er ook een hoop mensen bijkomen die niet thuis kunnen laden en dus op publieke laadpalen moeten leunen.

Mocht je dan denken dat je je EV wel als een verkapte benzine-auto gaat gebruiken en dan maar enkel gaat snelladen als het nodig is, dan hebben we ook hier wat slecht nieuws. Aansluitingen zijn ook hier lastig te verkrijgen, waardoor het aantal snellaadstations ook niet zo hard meer groeit. Vorig jaar kwamen er zo'n 850 bij. Het jaar ervoor waren dat er nog 1.500. In de eerste drie maanden van dit jaar waren het er 90. Kortom: dat wordt wachten.

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