Circuit Zandvoort ruilt F1-volksfeest in voor deug-platform

We hebben de zandhagedis nog niet gevraagd om zijn mening, maar mijn gevoel zegt dat ie blij is met het volgende. Circuit Zandvoort slaat namelijk een nieuwe weg in. Na de successen van de Nederlandse Grand Prix in de Formule 1 moeten de tribunes ook gevuld worden met het minder populaire broertje van de F1, de elektrische Formule E.

Vanaf volgend jaar staat de badplaats op de kalender van het ABB FIA Formula E World Championship. Op 18 en 19 juni 2027 strijkt de volledig elektrische raceklasse neer in Nederland. Waar de Formula E in het verleden vooral op krappe stratencircuits reed, zoekt de klasse nu vaker de snelle en vloeiende permanente banen op. Da’s, of je nu voorstander van de raceklasse bent of niet, een stap in de goede richting.

Nieuwe generatie auto’s

Net als de F1 heeft de FE te maken met een grote regelwijziging. De elektrische auto gaan de vierde generatie in. De raceauto’s beschikken over 600 kw, of 816 pk. Het vermogen gaat naar alle wielen wat de 0-100-tijd ten goede komt: 1,8 seconden. Ook dat is lang niet slecht. De stroom komt uit een 51,25-kWh batterij. Tijdens het rijden kan met 350 kW worden gerecupereerd. Aan de laadpaal in de pits gaat opladen met 600 kW.

Formule E op Zandvoort

Het raceweekend in juni 2027 omvat twee volwaardige kampioenschapsraces, waarbij de organisatie introduceert wat zij een dynamisch nieuw raceformat noemen. Eerst is er een E-Prix van 45 minuten waarin energiemanagement, de bekende ATTACK MODE en een PIT BOOST centraal staan. Daarna volgt nog een E-Prix Unleashed. Deze halfuursrace haalt juist de pure snelheid van de GEN4-auto’s naar boven.

Achter de schermen is de organisatie in handen van exact dezelfde partijen die ook verantwoordelijk waren voor het succes van de Dutch Grand Prix. De focus verschuift nu echter van volksfeest en commercie naar innovatie en duurzaamheid. Het evenement moet een platform worden waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenkomen rondom thema's als mobiliteit en de energietransitie. Heel interessant voor de doorsnee autosportliefhebbers natuurlijk.

Robert van Overdijk, algemeen directeur Circuit Zandvoort, zegt: "Formula E biedt de kans om een krachtig ecosysteem te bouwen rondom innovatie, energie en mobiliteit. Juist die combinatie van topsport en maatschappelijke relevantie maakt dit een bijzonder aantrekkelijk evenement voor Circuit Zandvoort."

Diezelfde Van Overdijk stak eerder niet onder stoelen of banken dat hij graag de Indycar naar Zandvoort zou willen halen. Of dat nog lukt, moet blijken. Als het niet lukt, is de Formule E niet genoeg om de Formule 1 op te volgen wat mij betreft. Ja, de EV’s gaan erop vooruit, maar het blijft een slap aftreksel van de F1. Of was het nou juist andersom?