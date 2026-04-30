Citroën brengt 2CV terug in goedkope EV, maar niet zoals je hoopt

De betaalbaarste EV’s volgen elkaar in rap tempo op. De Dacia Spring is nog altijd de allergoedkoopste, al kun je die op dit moment niet meer nieuw uit de configurator halen. Inmiddels hebben de Volkswagen ID. Polo en Renault Twingo zich gemeld. Binnenkort is Stellantis weer aan zet.

Het concern schuift Citroën naar voren om een EV van minder dan 15.000 euro te bouwen. Citroën-baas Xavier Chardon bevestigde vorige week dat het merk werkt aan de voorbereidingen voor een EV van minder dan 15k. Volgens Chardon is dit model ‘’absoluut cruciaal’’ om het merk een boost te geven in een tijd waarin auto’s alleen maar duurder worden.

Nieuwe 2CV? Niet echt…

Een nieuwe eend zou prima passen in deze tijd. Kijk maar naar het succes van de Renault 5 en hoe de Twingo wordt ontvangen. Een passende naam heb je ook zo verzonnen: Citroën 2CEV. Helaas lijken Chardon en andere Citroën-bestuursleden hier niet voor te kiezen. De goedkope EV moet wel ‘’precies hetzelfde doel als de 2CV eind jaren ‘40’’ dienen, maar het ontwerp wordt niet overgeheveld.

Chardon geeft toe dat de Deux Chevaux nog altijd populair is: ‘’In de taxfree winkel zie je overal 2CV's, want dat hoort bij Frankrijk. Dit is dus iets wat we aan het analyseren zijn.’’ Toch wil hij er van weg blijven. ‘’Er zijn een paar hele goede voorbeelden – zoals de Mini of de Fiat 500, en waarschijnlijk zal de Renault 5 zich ook bij dit rijtje voegen – maar tegelijkertijd denken we allemaal aan een heleboel comebacks die dit pad niet hebben gevolgd’’, aldus de topman.

Wat dan wel?

‘’Wat belangrijker is dan de 2CV is begrijpen wat het doel van die auto was in die tijd. Het was bedoeld om na de Tweede Wereldoorlog mobiliteit voor de massa te creëren. Het moest vier boeren onder één dak huisvesten en 50 kilo aardappelen kunnen vervoeren. Ik weet niet zeker of die doelstelling vandaag de dag nog volledig van toepassing is, vooral omdat er steeds minder boeren in Europa zijn. Je zou hierin de boer kunnen vervangen door een verpleegster’’, zegt de Citroën-baas.

Als Citroën al een model uit het verleden zou gebruiken als voorbeeld, dan is dit waarschijnlijk de C1. Je ziet dit soort A-segmentertjes veelvuldig als autootje voor het door Chardon genoemde zorgpersoneel. Het is niet voor niets dat de Picanto nog altijd zo goed scoort.

Met een prijskaartje vanaf 15.000 euro zou deze EV de goedkoopste auto van Nederland kunnen worden. Het elektrische autootje moet hiermee ‘’koopkracht geven aan klanten die nu nog geen nieuwe auto’s willen kopen’’, zegt Chardon. Tevens komt het hem ook goed uit om wat meer EV’s te verkopen voor de CO2-boetes .